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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ajman, Emiraty Arabskie

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mieszkania
37
57 obiektów total found
Mieszkanie w Ajman, Emiraty Arabskie
Premium Premium
Mieszkanie
Ajman, Emiraty Arabskie
🏗️ Rockhill Tower jest premium G + 26 wieżowiec mieszkalny w Al Alia, Ajman, planowane do pr…
$75,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 100 m²
W prestiżowych Cornish Towers zaprezentujemy pięknie odnowiony narożnik na wysokim piętrze, …
$264,131
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 9/11
Apartament w nowoczesnym kompleksie Gateway Porto! Z panoramicznym zapierającym dech w piers…
$481,852
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Mieszkanie 2 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Piętro 30/45
Apartamenty w luksusowym kompleksie mieszkalnym Jeden 678 Residences in the dynamicznie rozw…
$149,447
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Mieszkanie 1 pokój w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Ajman, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 786 m²
Ten 786 m2 apartament jest idealnym wyborem dla osób poszukujących komfortu, wydajności i no…
$326,760
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Mieszkanie 1 pokój w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Inwestycja, która działa dla Ciebie jest w samym sercu dynamicznych Zjednoczonych Emiratów A…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 30/45
Apartamenty w luksusowym kompleksie mieszkalnym Jeden 678 Residences in the dynamicznie rozw…
$218,666
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 142 m²
Piętro 1/38
$211,933
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Piętro 15/31
Wieża Amwaj: Nieruchomość przybrzeżna w pobliżu plaży Ajman!Amwaj Tower to kompleks mieszkal…
$274,919
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DDA Real Estate
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Willa w Emirates City, Emiraty Arabskie
Willa
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 3 500 m²
Odkryj eleganckie mieszkanie w tej przestronnej willi z 5 sypialniami położonej w bardzo poł…
$476,525
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Mieszkanie 1 pokój w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Ajman, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 076 m²
Ten 1 076.28 m2 apartament oferuje hojny układ z doskonałą równowagą komfortu i stylu. Posia…
$244,798
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Willa w Adżman (emirat), Emiraty Arabskie
Willa
Adżman (emirat), Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 3 014 m²
To jest twoja szansa na posiadanie darmowej willi z 5 sypialniami w bardzo pożądanym obszarz…
$394,835
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 6/13
Canterbury Waterfront - kurort nad morzem, widoki panoramiczne i nowoczesny komfort w Al Zor…
$315,906
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 377 m²
Ten 1 377 m2 apartament oferuje idealne połączenie przestrzeni, komfortu i funkcjonalności, …
$231,455
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 15/33
Komfortowy apartament w kompleksie mieszkalnym Ajman Pearl Tower C1! Wiele komfortów dla kom…
$226,187
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Mieszkanie 3 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 796 m²
Wejdź do domu, który łączy przestrzeń, styl i wygodę z tego 1796 m2 mieszkania z 3 przestron…
$303,615
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Kawalerka 1 pokój w Ajman, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 35 m²
🏡 MIĘDZYNARODOWE ZIEMI ROZWOJU - DYSCOUNT do 30%INWESTYCYJNY REALNY ESTAT 124; AJMAN, Zjedno…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka w Ajman, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ajman, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 6/13
Canterbury Waterfront - kurort nad morzem, widoki panoramiczne i nowoczesny komfort w Al Zor…
$135,401
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DDA Real Estate
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Mieszkanie w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie
Emirates City, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 605 m²
Doświadcz doskonałej mieszanki wydajności i stylu z tym 605.22 m2 studio apartament, przezna…
$107,014
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Mieszkanie 4 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Piętro 30/45
Apartamenty w luksusowym kompleksie mieszkalnym Jeden 678 Residences in the dynamicznie rozw…
$306,759
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 405 m²
Ten 1,405.81 m2 apartament oferuje doskonałą równowagę komfortu, stylu i funkcjonalności, st…
$201,502
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Mieszkanie 4 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 258 m²
Piętro 15/31
Wieża Amwaj: Nieruchomość przybrzeżna w pobliżu plaży Ajman!Amwaj Tower to kompleks mieszkal…
$666,181
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DDA Real Estate
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Kawalerka w Ajman, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ajman, Emiraty Arabskie
♦️C🔺 ❗️❗️% cки🔺 ❗️%📍A⏺️⏺️Cрок c✅Студии (от 35 m2) - от $86 000❗✅1 BR (от 68.2 m2) - oт $129 …
$86,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 581 m²
Spanning 1.581.52 m2, ten przestronny apartament 2-sypialnia, 2-wanna oferuje doskonałą równ…
$367,605
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Mieszkanie w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie
Ajman, Emiraty Arabskie
🔥💎- и📍 Aalia, Ajman📅 --------------------------------------------------🏡- Cтуяи oт $86 000- …
$86,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 494 m²
Ten imponujący apartament o powierzchni 1494 m2 oferuje doskonałą mieszankę przestrzeni, sty…
$177,540
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 6/13
Canterbury Waterfront - kurort nad morzem, widoki panoramiczne i nowoczesny komfort w Al Zor…
$218,275
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 986 m²
Ten pięknie zaprojektowany 986.3 m2 apartament oferuje idealne połączenie komfortu, przestrz…
$125,258
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 4/8
Nowy projekt mieszkalny w Al Ameera Village z dogodną lokalizacją! Wysoki dochód z wynajmu -…
$183,228
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Piętro 9/11
Apartament w nowoczesnym kompleksie Gateway Porto! Z panoramicznym zapierającym dech w piers…
$734,952
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DDA Real Estate
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Parametry nieruchomości w Ajman, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zakupu nieruchomości w Adżmanie, ZEA

Czy obcokrajowcy mogą zdalnie kupić nieruchomość w Adżmanie?

Tak, kupujący musi skontaktować się z biurem nieruchomości lub kancelarią prawną w Emiratach i za ich pośrednictwem sfinalizować transakcję.

Jaka jest najniższa cena za metr kwadratowy w Adżmanie?

W rejonie Al Helio metr kwadratowy kosztuje około 1000 euro.

Ile muszę zapłacić za utrzymanie mieszkania w Emiracie?

Miesięczna opłata eksploatacyjna waha się od 0,82 do 8,17 euro za metr kwadratowy.
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