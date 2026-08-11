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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Adżman (emirat), Emiraty Arabskie

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Ajman
38
56 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 6/13
Canterbury Waterfront - kurort nad morzem, widoki panoramiczne i nowoczesny komfort w Al Zor…
$218,275
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 15/33
Komfortowy apartament w kompleksie mieszkalnym Ajman Pearl Tower C1! Wiele komfortów dla kom…
$155,929
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Mieszkanie 4 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 258 m²
Piętro 15/31
Wieża Amwaj: Nieruchomość przybrzeżna w pobliżu plaży Ajman!Amwaj Tower to kompleks mieszkal…
$666,181
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 100 m²
W prestiżowych Cornish Towers zaprezentujemy pięknie odnowiony narożnik na wysokim piętrze, …
$264,131
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Mieszkanie 2 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 494 m²
Ten imponujący apartament o powierzchni 1494 m2 oferuje doskonałą mieszankę przestrzeni, sty…
$177,540
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 561 m²
Ten 1.561.77 m2 apartament oferuje idealne połączenie przestrzeni, stylu i funkcjonalności. …
$352,084
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Mieszkanie 1 pokój w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
🏡 MIĘDZYNARODOWA BUDYNKA W ODNIESIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ Z ROZWOJU - ZRÓWNOWAŻENIE DO 30%…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 30/45
Apartamenty w luksusowym kompleksie mieszkalnym Jeden 678 Residences in the dynamicznie rozw…
$218,666
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 15/33
Komfortowy apartament w kompleksie mieszkalnym Ajman Pearl Tower C1! Wiele komfortów dla kom…
$226,187
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 2 220 m²
Zajęty, centrum Al Rashidiya 1 jest przybrzeżne domu Ajman Fish Market, w otoczeniu nabrzeża…
$163,380
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Mieszkanie 1 pokój w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Ajman, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 076 m²
Ten 1 076.28 m2 apartament oferuje hojny układ z doskonałą równowagą komfortu i stylu. Posia…
$244,798
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Mieszkanie 4 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Piętro 9/11
Apartament w nowoczesnym kompleksie Gateway Porto! Z panoramicznym zapierającym dech w piers…
$734,952
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 581 m²
Spanning 1.581.52 m2, ten przestronny apartament 2-sypialnia, 2-wanna oferuje doskonałą równ…
$367,605
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Mieszkanie 4 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Piętro 30/45
Apartamenty w luksusowym kompleksie mieszkalnym Jeden 678 Residences in the dynamicznie rozw…
$306,759
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 9/11
Apartament w nowoczesnym kompleksie Gateway Porto! Z panoramicznym zapierającym dech w piers…
$243,382
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 18/35
Rockhill Tower to nowoczesny kompleks mieszkaniowy z rozwiniętą infrastrukturą w Al Alia, Aj…
$112,760
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Mieszkanie 2 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 377 m²
Ten 1 377 m2 apartament oferuje idealne połączenie przestrzeni, komfortu i funkcjonalności, …
$231,455
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 9/11
Apartament w nowoczesnym kompleksie Gateway Porto! Z panoramicznym zapierającym dech w piers…
$481,852
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 18/35
Rockhill Tower to nowoczesny kompleks mieszkaniowy z rozwiniętą infrastrukturą w Al Alia, Aj…
$153,137
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
Piętro 15/31
Wieża Amwaj: Nieruchomość przybrzeżna w pobliżu plaży Ajman!Amwaj Tower to kompleks mieszkal…
$424,101
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Ajman, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 786 m²
Ten 786 m2 apartament jest idealnym wyborem dla osób poszukujących komfortu, wydajności i no…
$326,760
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Kawalerka 1 pokój w Ajman, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 35 m²
🏡 MIĘDZYNARODOWE ZIEMI ROZWOJU - DYSCOUNT do 30%INWESTYCYJNY REALNY ESTAT 124; AJMAN, Zjedno…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka w Ajman, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Ajman, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 6/13
Canterbury Waterfront - kurort nad morzem, widoki panoramiczne i nowoczesny komfort w Al Zor…
$135,401
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 4/8
Nowy projekt mieszkalny w Al Ameera Village z dogodną lokalizacją! Wysoki dochód z wynajmu -…
$183,228
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Mieszkanie 2 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 405 m²
Ten 1,405.81 m2 apartament oferuje doskonałą równowagę komfortu, stylu i funkcjonalności, st…
$201,502
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Mieszkanie 1 pokój w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 083 m²
Ten 1 083.87 m2 apartament oferuje rzadkie połączenie wspaniałomyślnej przestrzeni, nowoczes…
$171,549
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Mieszkanie 2 pokoi w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Emirates City, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Piętro 30/45
Apartamenty w luksusowym kompleksie mieszkalnym Jeden 678 Residences in the dynamicznie rozw…
$149,447
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Emirates City, Emiraty Arabskie
Willa
Emirates City, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 3 500 m²
Odkryj eleganckie mieszkanie w tej przestronnej willi z 5 sypialniami położonej w bardzo poł…
$476,525
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Mieszkanie w Emirates City, Emiraty Arabskie
Mieszkanie
Emirates City, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 605 m²
Doświadcz doskonałej mieszanki wydajności i stylu z tym 605.22 m2 studio apartament, przezna…
$107,014
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Piętro 15/31
Wieża Amwaj: Nieruchomość przybrzeżna w pobliżu plaży Ajman!Amwaj Tower to kompleks mieszkal…
$274,919
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DDA Real Estate
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Typy nieruchomości w Adżman (emirat).

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Adżman (emirat), Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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