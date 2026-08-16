Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Szardża (emirat)
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie

;
Sharjah
8
Al Hamriyah
18
Al Batayih
4
565 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie
Premium Premium
Willa 4 pokoi
Szardża (emirat), Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 257 m²
Luksusowe Waterfront Życie przeznaczone dla rodzin, Inwestorów i Lifestyle KupującychDoświad…
$762,423
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Umed properties
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Willa 6 pokojów w Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 612 m²
Waterfron Villas z prywatną plażą, w odległości spaceru od morza.Dostępne 0% plan płatności …
$1,15M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Umed properties
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 4 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 267 m²
Piętro 8/13
Apartamenty w kompleksie hotelowym Anantara Sharjah Residences na brzegu Zatoki Perskiej! W …
$1,53M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 1 pokój w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Sharjah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Powierzchnia 79 m²
Piętro 4
Rove Home Aljada to pierwszy projekt marki Rove w Aljada, łączący unikalną i nowoczesną este…
$324,452
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 27/55
Linar Towers - nowoczesny projekt mieszkaniowy przy nabrzeżu Al MamzarLinar Towers to duży k…
$376,863
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 5 pokojów w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 5 pokojów
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 350 m²
Piętro 8/13
Apartamenty w kompleksie hotelowym Anantara Sharjah Residences na brzegu Zatoki Perskiej! W …
$2,06M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Piętro 4/8
Apartamenty w komfortowym kompleksie mieszkalnym Premium Brama w Aljadzie, Sharjah! W pełni …
$666,045
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 3 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 60
MAKLERPROVIS DARMOWY MAYBACH ULTIMATE LUXURYTen projekt jest nowością na świecie. W Dubaju m…
$950,623
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ISB Global Immobilien
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Mieszkanie 1 pokój w Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 270 m²
Wejdź w rzadkie znalezisko: 1,270 m2, 1- sypialnia, 1- łazienka apartament, który oferuje id…
$229,821
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Apartament w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym Nasaq 5 w Sharjah! Wysoka wydajność 6- 8%! A…
$362,192
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 3 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Rezydencja w nowym kompleksie Aysha na wyspie Maryam! Kompleks znajduje się wzdłuż Laguny Al…
$438,873
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Piętro 21/50
Apartamenty na Nadbrzeżu z Elastycznym Planem Płatności w Al Mamzar, Sharjah Al Mamzar w Sha…
$541,353
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 25/50
Al Ghaf Tower to nowoczesny kompleks mieszkalny na wybrzeżu Sharjah z panoramiczną architekt…
$301,320
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa w Sharjah, Emiraty Arabskie
Willa
Sharjah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
Unikalny naturalny kompleks Hayyan! Świetna opcja na życie! Bezinteresowne raty!Data zakończ…
$547,671
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 3 pokoi w Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 4/8
Wspaniały apartament w nowym kompleksie mieszkalnym Blue Beach Residence w Al Hamriya, Sharj…
$334,112
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 27/55
Linar Towers w Al Mamzar to sześć wież wodnych na skrzyżowaniu Dubaju i Sharjah.Linar Towers…
$231,182
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie w Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 413 m²
Odkryj doskonałą równowagę stylu, komfortu i praktyczności w tym starannie zaprojektowany 41…
$127,981
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 5/10
Palace Residences - Al Mamsha by Alef Group: markowe nieruchomości w strefie dla pieszych w …
$423,426
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Piętro 33/50
Apartamenty na Nadbrzeżu z Elastycznym Planem Płatności w Al Mamzar, Sharjah Al Mamzar w Sha…
$460,382
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 5/11
Oszałamiające apartamenty w nowym projekcie Olfah w Sharjah! W pełni wyposażona kuchnia z ur…
$217,840
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 2 pokoi w Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 320 m²
Przejdź do nowoczesnego komfortu z tego 1 320 m2 mieszkania, zaprojektowane do zrównoważenia…
$340,375
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Kawalerka w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie
Kawalerka
Szardża (emirat), Emiraty Arabskie
Powierzchnia 40 m²
Projekt Live and Invest w Waterfront z prywatną plażą
$160,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Umed properties
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 4 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Piętro 25/50
Al Ghaf Tower - nowoczesne życie w pobliżu wybrzeża SharjahAl Ghaf Tower to nowy projekt mie…
$468,815
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 1 pokój w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 15/50
Faradis Tower by Tiger – Nowoczesne Apartamenty w Sercu Szardży Faradis Tower by Tiger to…
$273,637
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 9
W Pełni Wyposażone Apartamenty Inwestycyjne w Sharjah z Planem Płatności 60/40 Projekt zapew…
$247,542
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Piętro 13/18
Rodzinne Apartamenty na Sprzedaż w New Sharjah Położona w tętniącym życiem sercu New Sharjah…
$426,836
Zostaw prośbę
Kawalerka 2 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Kawalerka 2 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Cena zaczyna się od AED 1,197,000 dolar 124; Od 127 m2Odkryj Sendian, inauguracyjną społeczn…
$325,936
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 6 pokojów w Sharjah, Emiraty Arabskie
Dom 6 pokojów
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 858 m²
Exclusive nowy projekt Masaar Sequoia! Dobra opcja na życie i inwestycje! Wysoki poziom komf…
$2,43M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 3 pokoi w Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 000 m²
Odkryj nowoczesny komfort i wygodę w tym 2000 m2 mieszkania, starannie zaprojektowane z 3 pr…
$462,910
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
Piętro 5/7
Apartament z umeblowaną kuchnią i sprzętem kuchennym! Wspaniały apartament do mieszkania, in…
$826,575
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Typy nieruchomości w Szardża (emirat).

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Szardża (emirat), Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się