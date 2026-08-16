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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

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Mina Al arab
62
Maqawwarah
5
Khuzam
4
689 obiektów total found
Kawalerka w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
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Kawalerka
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 40 m²
HOT STUDIO FULLY FULYSHED IN RAS AL KHAIMAH
$198,999
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Penthouse w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
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Penthouse
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Powierzchnia 467 m²
Al Hamra Waterfront - luksusowy nadmorski kompleks mieszkalny z widokiem na morzeCiesz się z…
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Mieszkanie 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piętro 5/15
Luksusowy Apartament przy Plaży z Niezakłóconym Widokiem na Morze w Miraggio, Ras Al Khaimah…
$679,005
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 1 pokój w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 15
Luksusowe Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Zachód Słońca na Wyspie Al Marjan Apartame…
$520,532
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Mieszkanie 1 pokój w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 16
Eleganckie Apartamenty nad Brzegiem Morza na Sprzedaż w Ras Al Khaimah Ten luksusowy, markow…
$522,846
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Mieszkanie 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Piętro 20/46
Azure by Lapis to innowacyjny projekt mieszkaniowy w emiracie Ras Al Khaimah z naciskiem na …
$823,601
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DDA Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 15/18
Ekskluzywne Apartamenty przy Plaży Zaprojektowane przez Elie Saab na Wyspie Al Marjan Wyspa …
$992,481
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 18
Apartamenty w Stylu Resortowym z Prywatną Plażą i Polem Golfowym w Ras Al Khaimah Zamieszkaj…
$603,817
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Mieszkanie 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 10/18
Apartamenty nad morzem dla życia i inwestycji! Z pięknym panoramicznym widokiem na morze! Ut…
$511,446
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Umm Urage, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Umm Urage, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Powierzchnia 227 m²
Piętro 10
Area: 2442.22 ft²AL MARJAN ISLAND AlMarjan Island is a spectacular resort area located in th…
$1,81M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 5/8
Apartament w luksusowym kompleksie mieszkalnym Uno- Luxe na wyspie Al Marjan, Ras Al Khaimah…
$1,10M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 6/13
Chic apartamenty w kompleksie mieszkalnym Pelagia na wyspie Al Marjan! Całkowicie umeblowane…
$901,433
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Piętro 2/19
Ekskluzywne Apartamenty Sheraton Kilka Kroków od Plaży na Wyspie Al Marjan Położony na wyspi…
$1,07M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 18
Apartamenty w Stylu Resortowym z Prywatną Plażą i Polem Golfowym w Ras Al Khaimah Zamieszkaj…
$397,918
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Mieszkanie w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Mieszkanie
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Cena zaczyna się od AED 590 000 EUR124; Od 43 m2Przylądek Hayat - przybrzeżne życie przedefi…
$160,653
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Mieszkanie 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 183 m²
Piętro 10/19
Tonino Lamborghini Rezydencje - luksus marki nad morzem, architektura stylu życia i wysoki p…
$2,22M
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Mieszkanie 1 pokój w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Cena zaczyna się od AED 961,000 BEL124; Od 57 m2EDGE na wyspie Raha - gdzie miejska filozofi…
$261,675
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Mieszkanie 2 pokoi w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Cena zaczyna się od AED 1.935,000 EUR124; Od 100 m2MINA - Miejsce przeznaczenia wyspy Iconic…
$526,889
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Mieszkanie 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Piętro 6/12
Nieruchomości Inwestycyjne w Pobliżu Powstającego Resortu Kasynowego na Al Marjan Island Nie…
$2,04M
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Mieszkanie 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 267 m²
Piętro 4/9
Luksusowy apartament w projekcie Fortune Bay Residences na wyspie Al Marjan! W pełni urządzo…
$2,07M
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 2/32
Apartamenty w Ras Al Khaimah Blisko Pierwszego Kasyna na Bliskim Wschodzie Projekt jest stra…
$355,119
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Mieszkanie 1 pokój w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Cena zaczyna się od 1 740 000 dolar 124; Od 61 m2A Landmark of Luxury on Al Marjan IslandZap…
$473,792
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Mieszkanie 1 pokój w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Jacob & Co. Residences on Al Marjan Island, Zjednoczone Emiraty ArabskieMieszkańcy Jacob & C…
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Mieszkanie w Khuzam, Emiraty Arabskie
Mieszkanie
Khuzam, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Cena zaczyna się od AED 770 000 EUR124; Od 36 m2Mirasol - Resort- Inspired Residences on Min…
$209,666
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 4/9
Luksusowy apartament w projekcie Fortune Bay Residences na wyspie Al Marjan! W pełni urządzo…
$971,419
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 18/32
Apartamenty w Ras Al Khaimah Blisko Pierwszego Kasyna na Bliskim Wschodzie Projekt jest stra…
$306,536
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Mieszkanie 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 3/11
Domy z Widokiem na Morze na Al Marjan Island w Ras Al Khaimah Ten butikowy projekt mieszkani…
$524,002
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Mieszkanie 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 302 m²
Piętro 5/10
Apartamenty w innowacyjnym projekcie Gianfranco Ferre Residences na pierwszej linii brzegowe…
$3,15M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 32
Apartamenty w Ras Al Khaimah Blisko Pierwszego Kasyna na Bliskim Wschodzie Projekt jest stra…
$567,958
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 75 m²
Piętro 5
Apartamenty z Widokiem na Kasyno Wynn i Planem Płatności po Odbiorze w Ras Al Khaimah RAK Ce…
$489,300
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Typy nieruchomości w Ras al-Chajma.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nieruchomości mieszkalnych w Ras Al Khaimah

Jakie są ograniczenia w Ras Al Khaimah dla obcokrajowców, aby kupić dom?

Cudzoziemcy mogą kupować mieszkania i domy z prawem własności tylko na terenach wolnych (freehold). Na pozostałych obszarach nieruchomość można jedynie wynająć.

Czy mogę kupić tu nieruchomość zdalnie?

Tak, trzeba będzie skontaktować się z lokalnym agentem nieruchomości online, aby pomóc zakończyć transakcję.

Jaki jest minimalny koszt metra kwadratowego w emiracie dla nowo budowanych nieruchomości?

Najtańszy metr kwadratowy w nowej inwestycji jest w Mina Al Arab, od 1600 euro.
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