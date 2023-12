Sky Palace AHS

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €127,000

31–77 m² 3

Poddaj się: 2025

Mayfair Nshamy jest doskonałym przykładem luksusowego budynku mieszkalnego z przestronnymi studiami, apartamentami z 1, 2 i 3 sypialniami, a także dwupoziomowymi apartamentami w dzielnicy Town Square w Dubaju. Jest to innowacyjny i wyrafinowany projekt, w którym mieszkańcy mogą doświadczyć podwyższonego poziomu życia w eleganckich i komfortowych domach. To dobrze prosperujące miejsce znane jest z orientacji na środowisko rodzinne, naturalne krajobrazy i szeroką gamę udogodnień. Seria przytulnych domów wyposażona jest w wyjątkową i doskonałą infrastrukturę. Mieszkańcy mogą poczuć spokój, samotność i wygodne otoczenie we wszystkim. Wewnątrz znajdują się układy i motywy o standardowej jakości, a także wyrafinowane materiały do wyposażenia i akcesoriów w kuchni, łazience i salonie. Szerokie okna w salonach wypełniają je naturalnym światłem, a także pozwalają cieszyć się naturalnym widokiem na krajobrazy. Dzięki ogromnemu parkowi Town Square i zielonym strefom rekreacyjnym projekt ten promuje odpowiedni i spokojny styl życia. Ten wyjątkowy projekt jest dumny z dostępności sklepów detalicznych, restauracji, placów zabaw dla dzieci i wielu innych wysokiej jakości udogodnień w malowniczej zielonej strefie. Każda przestronna sypialnia wyposażona jest w przeszkloną porcelanową podłogę, wbudowaną szafę i łazienkę. Kuchnia i łazienka tworzą atmosferę przytulności i elegancji dzięki wyrafinowanym układom, wyposażeniu i przedmiotom dekoracyjnym. Ta znana lokalizacja wzbogaca środowisko, w którym ludzie mogą korzystać z różnorodnych udogodnień i usług. Istnieją parki i ogrody z torami do biegania i jazdy na rowerze, sklepy detaliczne, centra handlowe, restauracje, kawiarnie, miejsca do grillowania, a także centra biznesowe z centrami fitness, siłowniami i opieką zdrowotną. W niewielkiej odległości można znaleźć instytucje edukacyjne, takie jak szkoły lub uniwersytety, a także popularne atrakcje rozrywkowe. Ta tętniąca życiem i dobrze prosperująca praca architektoniczna oferuje idealny wybór do życia, w którym rodziny mogą się zrelaksować, cieszyć i znaleźć niebiański styl życia. Kluczowe cechy: - Wyrafinowane luksusowe studia, apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami, a także apartamenty dwupoziomowe - Town Square Park z 10-kilometrowym torem do biegania i 13-kilometrowym torem rowerowym - Ponad 250 punktów sprzedaży detalicznej, restauracji, kawiarni, salonów kosmetycznych i usług samoopieki - Skatepark i boisko sportowe o powierzchni 8000 metrów kwadratowych. m - Jakość osadzonych materiałów i wyposażenia - Światowa klasa wygody i wygody - Zaleta łatwej i wygodnej infrastruktury drogowej