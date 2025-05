Kompleks mieszkalny Bounty Island

Projekt typu Ultra- Luxury znajduje się na wyspie pochodzenia naturalnego, umyte przez wody Zatoki Arabskiej. Chwali się różnorodnością krajobrazów, od białych piaszczystych plaż po rezerwaty gęstych drzew mango, które są domem dla gazeli, flamingów, rzadkich gatunków żółwi i innych zwierząt, co czyni go jednym z najcenniejszych naturalnych klejnotów ZEA.

Wyspa charakteryzuje się doskonałą dostępnością transportu. Kompleks znajduje się zaledwie 50 minut od Dubaju i 30 minut od Sharjah. Kluczową zaletą jest budowa największego kasyna na świecie w pobliżu wyspy, które tramwaje wodne będą służyć. Zapewni to wysoki udział kompleksu przez cały rok i wysokie zyski dla inwestorów.

Wyspa jest połączona z lądem przez futurystyczny most, przystań i lądowisko. Wyspa posiada 18-dołkowe pole golfowe dla profesjonalnej gry. Wzdłuż nabrzeża znajduje się promenada z centrów handlowych, liczne butiki, przytulne kawiarnie, restauracje i obszary rekreacyjne, co to miejsce bardzo wygodne dla mieszkańców.

Układ (pod klucz):

Rezydencja 1- sypialnia / Powierzchnia od 47,5 m2 / Cena od 301500 dolarów

Rezydencja / Powierzchnia od 51,3 m2 / Cena od 383000 dolarów

Rezydencja / Powierzchnia od 187,7 m2 / Cena od 1,349000 dolarów

Willa z 4 sypialniami / Powierzchnia od 447,9 m2 / Cena od 2.888000 dolarów

Willa z 5 sypialniami / Powierzchnia od 671,3 m2 / Cena od 4,525,000 dolarów

Willa z 6 sypialniami / Powierzchnia od 904,8 m2 / Cena od 6,364000 dolarów

Infrastruktura:

Rezerwy i parki

Laguny i prywatne Plaże

Centra fitness

Baseny i kompleksy Spa

Place zabaw dla dzieci

Podstawy sportowe i deskorolka Obszar

Korty tenisowe i bieżnie

Gimnazjum & Play Obszary

Lounges & Meeting Spaces

Filmowe teatry i centra rozrywki

Centra handlowe i sklepy

Kawiarnie i restauracje

Pole golfowe

Yacht Club & Water Sports Club

Projekt zapewnia kompleksowe usługi spółki zarządzającej, która w pełni zajmie się wszystkimi kwestiami związanymi z leasingiem nieruchomości i maksymalizacją dochodów. Proces zarządzania jest w pełni zautomatyzowany i klasy światowej premii, w tym utrzymania i podatków, umożliwiając inwestorom w pełni pasywny przepływ środków pieniężnych.