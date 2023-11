Dubaj, Emiraty Arabskie

od €915,651

135–181 m² 2

Poddaj się: 2026

Nieruchomości w Dubaju po okazyjnej cenie z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w przekazywaniu środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. Luksusowy półwysep czwarty w sercu Dubaju z 1 sypialnią. Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Wiesz, jak inwestować z zyskiem! Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Kompleks ten jest wyjątkowy na swój sposób dla obszaru Business Bay, ponieważ na terenie gminy planowanych jest kilka parków publicznych, centrów handlowych i rozrywkowych oraz duża liczba miejsc do wypoczynku. Główną cechą projektu Peninsula jest nasyp wzdłuż Dubai Water Canal, w którym znajdą się powierzchnie handlowe, kawiarnie i restauracje, parki, ścieżki krzyżowe i piesze. Mieszkańcy Półwyspu będą mogli skorzystać ze światowej klasy udogodnień. ZALETY: - Nabrzeże - Amfiteatr - Basen - Miejsca do grillowania - Centrum fitness - Supermarkety - Skate Park - sklepy - korty tenisowe - Salony piękności - Strony koszykówki i squasha - Bezpieczeństwo 24/7 - Place zabaw dla dzieci - Znane marki hoteli i restauracji DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTU: - 15 minut do plaży La Mer - 2 minuty do centrum handlowego Dubai Mall i Burj Khalifa - 2 minuty do metra - 20 minut do Dubai Marina CEL GWARANCJI I CEL HOMOLOGACJI! UZYSKAJ WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA temat ZAPOBIEGANIA KWARTAŁOM W KATY LUB TELEFONIE. WEZWANIE LUB PISANIE!