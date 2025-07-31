Dzielnica mieszkaniowa Park Field Dubai Hills

Przestronny apartament z 1 sypialnią 792sq. Fut, w samym centrum Dubai Hills Estate, Southern District. Minutę od centrum. otoczony zielenią, piękny widok na park na zewnątrz. Na otwartym terenie znajduje się plac zabaw dla dzieci, sprzęt sportowy, pole golfowe i sklepy.

wynajem w grudniu 2025 r. w pełni umeblowany, gotowy do zamieszkania.

50% zaliczki. z bardzo elastycznym planem płatności.

Daty płatności:

Początkowa płatność 50%: 145309,32 USD na rzecz właściciela

64158,36 USD dla dewelopera

08/21/2024 - 10% - 32079,18 USD dla dewelopera

01/06/2025 - 10% - 32079,18 USD dla dewelopera

12/15/2025 - 30% - 96236,99 USD dla dewelopera



dodatkowe płatności: DLD - 4%

Komisja - 2%