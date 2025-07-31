  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Dubaj
  4. Dzielnica mieszkaniowa Park Field Dubai Hills

Dzielnica mieszkaniowa Park Field Dubai Hills

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$369,863
;
9
Zostawić wniosek
ID: 1890
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.03.2023

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

Przestronny apartament z 1 sypialnią 792sq. Fut, w samym centrum Dubai Hills Estate, Southern District. Minutę od centrum. otoczony zielenią, piękny widok na park na zewnątrz. Na otwartym terenie znajduje się plac zabaw dla dzieci, sprzęt sportowy, pole golfowe i sklepy.

wynajem w grudniu 2025 r. w pełni umeblowany, gotowy do zamieszkania.

50% zaliczki. z bardzo elastycznym planem płatności.

Daty płatności:

Początkowa płatność 50%: 145309,32 USD na rzecz właściciela

                                                   64158,36 USD dla dewelopera

                 08/21/2024 - 10% - 32079,18 USD dla dewelopera

                 01/06/2025 - 10% - 32079,18 USD dla dewelopera

                 12/15/2025 - 30% - 96236,99 USD dla dewelopera


dodatkowe płatności: DLD - 4%

                                        Komisja - 2%

 

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New exclusive complex Residences Du Port, Dubai Marina, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$700,917
Apartamentowiec Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$217,290
Apartamentowiec Como Residences by Nakheel
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$14,26M
Apartamentowiec Canal Heights 2 de Grisogono by Damac
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$707,447
Zespół mieszkaniowy New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$645,922
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Park Field Dubai Hills
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$369,863
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Park View
Zespół mieszkaniowy Park View
Zespół mieszkaniowy Park View
Zespół mieszkaniowy Park View
Zespół mieszkaniowy Park View
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Park View
Zespół mieszkaniowy Park View
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$197,659
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w nowym projekcie Park View w Abu Zabi! Blisko morza! W pobliżu głównych atrakcji uniwersytet i Luwr! Na całe życie, odsprzedaż i czynsz! Panoramiczny widok na Zatokę Arabską! Plan ratalny bez %! W pobliżu najlepszej plaży w Abu Zabi! Dom jest wynajęty! - Koszt studiów zaczyna s…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Alta
Zespół mieszkaniowy Alta
Zespół mieszkaniowy Alta
Zespół mieszkaniowy Alta
Zespół mieszkaniowy Alta
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Alta
Zespół mieszkaniowy Alta
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$441,644
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 24
Apartamenty w nowym projekcie premium Alta w Jumeirah Village Circle! Na życie i inwestycję! Wysokie przychody z wynajmu - od 10% w $! Udostępnimy katalog inwestorski! Nieoprocentowane raty! Termin płatności - 3 kwartały. 2026 Udogodnienia: centra zdrowia i fitness, teren rekreacyjny, tere…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy High-quality residence Creek Views 1 with a swimming pool close to the international airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-quality residence Creek Views 1 with a swimming pool close to the international airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-quality residence Creek Views 1 with a swimming pool close to the international airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-quality residence Creek Views 1 with a swimming pool close to the international airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-quality residence Creek Views 1 with a swimming pool close to the international airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-quality residence Creek Views 1 with a swimming pool close to the international airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-quality residence Creek Views 1 with a swimming pool close to the international airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$270,202
Oferujemy apartamenty z widokiem na miasto.Rezydencja oferuje ogrody krajobrazowe, siłownię, saunę, basen, plac zabaw dla dzieci, ścieżkę biegania, boisko do koszykówki, zadaszony parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaPodwójne szybyCena zawiera built- w kuchni, sprzęt gospodar…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje