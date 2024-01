Luksusowe apartamenty z umeblowaną kuchnią i niezbędnym sprzętem! Nieoprocentowane raty! Wysoka wydajność - 8%! Wspaniałe mieszkanie do zamieszkania, inwestycji i wynajmu!



Aqua Dimore w Al Barsha South!



Udogodnienia: basen, łaźnia parowa, sauna, SPA, jacuzzi, kaskadowe fontanny, zielone tereny krajobrazowe, plac zabaw dla dzieci, nowoczesna sala do aerobiku, strefa do medytacji, Sky Lounge Bar, biblioteka.



Lokalizacja:

4 minuty do centrum handlowego Dubai Hills

5 minut do Dubai Autodrome

7 minut do centrum handlowego Mall Of The Emirates

12 minut do Dubai Marina

15 minut do Burj Khalifa, Palm Jumeirah, międzynarodowego lotniska w Dubaju



Plan płatności:

- I opcja:

50% - na etapie budowy

50% - po zakończeniu

- II opcja:

20% - zadatek

50% - przy na etapie budowy

6% - po zakończeniu

24% przy 1% - w ciągu 24 miesięcy po zakończeniu inwestycji

- Opcja 3:

90% - na etapie budowy

br /> 10% - po realizacji



Napisz lub zadzwoń, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Udostępnimy katalog inwestorski!