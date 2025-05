Kompleks mieszkalny New Esplora Residence with a swimming pool, green and lounge areas, JVC, Dubai, UAE

Esplora - nazwa, inspirowana włoską esencją odkrywania i dążenia do piękna, idealnie odzwierciedla filozofię tego unikalnego projektu. Położony w samym sercu dynamicznego obszaru Jumeirah Village Circle, projekt jest nie tylko kompleks mieszkalny, ale starannie przemyślaną przestrzeń do życia z świadomym podejściem do szczegółów, projektu i atmosfery.

16-piętrowy budynek wznosi się wśród przytulnych parków i boisk sportowych w JVC - jednym z najbardziej rozwiniętych i harmonijnych obszarów Dubaju. Szkoły, sklepy, restauracje i kawiarnie znajdują się w bliskiej odległości.

Terytorium kompleksu ma poczucie wyrafinowanego luksusu: trzeźwe kolory, miękkie oświetlenie, naturalne materiały i ekskluzywne rozwiązania projektanckie. Przestronne studio i apartamenty z 1-2 sypialniami są dostępne. Wszystkie pomieszczenia są pełne światła i poczucia wolności - to nie tylko życie, ale możliwość swobodnego oddychania.

Projekt oferuje wspaniałą infrastrukturę dla aktywnego i zdrowego stylu życia. Mieszkańcy mogą korzystać z basenu, stanu-of-the-art siłowni, koszykówki, kortów tenisowych i wiosłowych, a także boisko do piłki nożnej dla tych, którzy lubią sport zespołowy. Dla miłośników przyrody i świeżego powietrza, są jogging i trasy rowerowe, przestronne tereny zielone i przytulne aleje spacerowe. Twoje dzieci będą mogły bawić się na specjalnie wyposażonych placach zabaw, a zwierzęta znajdą swój narożnik w parku zwierząt domowych. Do spotkań rodzinnych i przyjaznych spotkań, istnieje unikalny grill, gdzie można spędzić przytulne wieczory z bliskich i drogich. Dla całkowitego relaksu, istnieje klub fitness i salon, gdzie można naładować baterie po pracowitym dniu.

Ułatwienia:

basen

sala gimnastyczna

grill

plac zabaw dla dzieci

pomieszczenia wypoczynkowe

Zakończenie - IV kwartał 2025 r.

Plan płatności: 10 / 90

Cechy mieszkania

Nieumeblowane

Klinika medyczna - 3 minuty

Okrąg Mall - 9 minut

Dubai International Stadium - 13 minut

Dubai Miracle Garden - 16 minut

Burj Khalifa - 25 minut

Lokalizacja i pobliska infrastruktura