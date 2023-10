Residence Marriott Residences with a swimming pool and a fitness center, Al Barsha South, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €862,393

68–128 m² 2

Nieruchomości w Dubaju z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w transferze środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. - Prowizja dla naszych klientów 0% ( prowizja jest wypłacana przez dewelopera ); - bezpłatne zarządzanie nieruchomościami; - nieoprocentowana rata na okres do 7 lat; - Tylko doświadczeni brokerzy; - Pełna obsługa transakcji; - Ochrona prawna transakcji; - doświadczenie zawodowe powyżej 15 lat; - Pomoc w uzyskaniu miejsca zamieszkania i relokacji; - rekompensata w wysokości 50% cła państwowego; - brokerzy w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji, Turcji, Tajlandii, Białorusi, Kazachstanie i innych krajach; - Pokazujemy obiekt osobiście lub online; - Uprzywilejowany partner ponad 50 programistów na całym świecie! Bayview by Address Resorts — nowy luksusowy projekt Emaar Properties w prestiżowym Emaar Beachfront. Na elitarnym półwyspie nieruchomości prezentowane są przez jednego z najbardziej niezawodnych deweloperów Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kompleks do zakupu prezentuje markowe rezydencje różnych konfiguracji: apartamenty z 1 – 4 i penthouse z 4 – 6 sypialniami. Powierzchnia mieszkalna mieszkań waha się od 68 metrów kwadratowych. m do 229 metrów kwadratowych. m. Wszystkie rezydencje będą w pełni umeblowane i gotowe do zamieszkania. Wszystkie rezydencje będą miały co najmniej jeden balkon, pralnię, wbudowane szafy w sypialniach. Właściciele luksusowych penthouseów będą mogli podziwiać panoramiczne widoki z własnych tarasów i basenów. Właściciele nieruchomości będą mogli korzystać z systemów uzdatniania wody i gospodarki odpadami zainstalowanych we wszystkich rezydencjach. Wśród innych udogodnień w kompleksie: siłownia, miejsca do gry i aktywności fizycznej, kuchnie na świeżym powietrzu. Różne lokalizacje zostały zaprojektowane z myślą o komfortowym życiu spa z bezpośrednim dostępem do stylowych butików, kawiarni na parterze kompleksu, ruchliwej promenady i prywatnej plaży na zewnątrz. Nowoczesne windy, systemy bezpieczeństwa, kontrolowany dostęp, przestronny pokój modlitwy i usługi parkingowe mają na celu maksymalną prywatność i komfort przyszłych mieszkańców Bayview by Address Resorts. Lokalizacja: 5 – 15 minut - Topgolf Dubai, Skydive Dubai, Palm Jumeirah, Dubai Marina. 25 – 35 minut - Międzynarodowy port lotniczy Al-Maktum ( DWC ), Business Bay, Międzynarodowy port lotniczy Dubaj ( DXB ), centrum Dubaju. Bayview by Address Resorts stanie się częścią nadmorskiej społeczności Emmar Beachfront. Społeczność jest strategicznie dogodnie zlokalizowana w pobliżu Sheikh Zayed Road. Przyszli mieszkańcy będą potrzebować mniej niż pół godziny, aby dostać się do ważnych miejsc w centrum Dubaju, Business Bay i dostać się na międzynarodowe lotnisko w Dubaju ( DXB ). Wokół kompleksu znajdują się tak prestiżowe i popularne miejsca wśród turystów i lokalnych mieszkańców dla rozrywki i relaksu, jak Dubai Marina i Palm Jumeirah. Podróż do ważnych punktów dzielnic zajmie 10 – 15 minut. Jeśli chcesz zagrać w golfa, możesz dotrzeć do klubu Topgolf w mniej niż kwadrans. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!