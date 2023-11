Dubaj, Emiraty Arabskie

od €401,000

Kompleks mieszkaniowy otoczony jest parkami i zielonymi trawnikami. Kompleks posiada wille z 3-4 sypialniami o powierzchni od 180 do 227 m2. Infrastruktura projektu: basen z miejscem do rekreacji pula nieskończoności park rozrywki plac zabaw dla dzieci siłownia centrum odnowy biologicznej ścieżki do biegania klub golfowy prywatne balkony i patio miejsce do grillowania restauracje sklepy Zalety Wygodna lokalizacja: wille znajdują się zaledwie 30 minut jazdy od centrum Dubaju. Sąsiedni bulwar oferuje łatwy dostęp do World Expo 2021, międzynarodowego lotniska i wszystkich popularnych atrakcji miasta. Wygodny plan płatności: 1. rata - 10% 2. rata - 10% 3. rata - 10% 4. rata - 10% 40% ukończenia - 10% 60% ukończenia - 10% 80% ukończenia - 10% Zakończenie budowy - 30% Lokalizacja i pobliska infrastruktura Odległość do niektórych popularnych miejsc i obszarów Dubaju: Klub golfowy - 1 km. Palm Jebel Ali - 18 min. Parki rozrywki - 25 min. Dubai Mall - 35 min. Śródmieście Dubaju - 36 min. Burj Khalifa - 38 min. Dxb Int Airport - 40 min. Lotnisko w Abu Zabi - 55 min.