Modern residence The Quayside in the heart of Business Bay, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €300,402

80 m² 1

Poddaj się: 2025

Chcesz zainwestować korzystnie i zwiększyć swój kapitał? Nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to dziś najlepsza opcja na inwestycje! - Rozwój rynku i gospodarki kraju. - Podatki 0% i bezpieczeństwo. TWÓJ DOBRY OD DAWCY W AREND LUB SPRZEDAŻY - TWÓJ! - Pomożemy nabyć nieruchomości osobiście i zdalnie. - Tylko doświadczeni brokerzy, którzy mogą znaleźć dochodowy przedmiot w dowolny sposób. - Stały zysk w walucie z czynszu bez konieczności pobytu w kraju. - Pomoc w uzyskaniu wizy rezydenta i otwarciu kont, firm. - Zapewnienie mieszkańcom nieoprocentowanych rat do 3-5 lat. - Pomoc w odsprzedaży nieruchomości i dochodów. Komfortowy apartament w nowym kompleksie mieszkaniowym w Kalifornii w dzielnicy Al Furjan. Dla mieszkańców kompleksu dostępne są udogodnienia premium: prywatne baseny w apartamentach, parking, usługi konsjerża, zieleń krajobrazowa, luksusowa strefa relaksacyjna z basenem i jacuzzi, kino na świeżym powietrzu, plac zabaw dla dzieci, siłownia na świeżym powietrzu, kort tenisowy na dachu, miejsce do grillowania, łaźnia parowa i sauna, bieżnia. Kompleks znajduje się w Al-Furjan, jednej z najpopularniejszych dzielnic mieszkaniowych Dubaju, w godnym pozazdroszczenia miejscu. Al Furjan jest strategicznie zlokalizowany pomiędzy Sheikh Zayed Road i Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, oferując mieszkańcom łatwy dostęp do głównych atrakcji miasta, dzielnic biznesowych i centrów rozrywki. Bliskość projektu do Dubai Marina, wież Jumeirah Lakes i miejsca targów Dubai Expo 2020 sprawia, że jest to idealny wybór zarówno dla profesjonalistów, rodzin, jak i inwestorów. Samana California to atrakcyjna okazja inwestycyjna. Al-Furjan to obszar o wysokim popycie zarówno na nieruchomości do wynajęcia, jak i na inwestycje, co czyni Saman California atrakcyjnym wyborem dla inwestorów poszukujących zysków kapitałowych i dochodów z wynajmu. Plan płatności: 25% - zaliczka. 40% - przez 1,5 roku. 35% - 1% miesięcznie do pełnej płatności. Zadzwoń lub napisz, z przyjemnością doradzimy Ci za darmo!