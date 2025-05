Kompleks mieszkalny New residence The Community Sports Arena with a swimming pool and a lounge area, Dubai Sports City, Dubai, UAE

Community Sports Arena jest unikalnym projektem mieszkaniowym w Dubaju Sports City. Ten imponujący 21- piętrowy kompleks oferuje przytulne studio i przestronne apartamenty z 1-3 sypialniami. Każda rezydencja jest zaprojektowana z uwzględnieniem maksymalnego komfortu i stylu. Kupując apartamenty z 1-2 sypialnie, w tym pomieszczenia biurowe, masz możliwość uzyskania licencji na prowadzenie handlu, otwierając nowe horyzonty dla Twojej firmy.

Częściowo urządzone apartamenty dają niepowtarzalną okazję do stworzenia przestrzeni, w pełni odzwierciedlając swój styl i osobowość. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą połączyć komfort z szansą samoekspresji. Takie podejście pozwala nie tylko dostosować wnętrze do smaku, ale również wspierać nowoczesny styl, który łatwo pasuje do ogólnej koncepcji kompleksu mieszkaniowego. Kuchnie w apartamentach są wyposażone w wysokiej jakości urządzenia TEKA, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale również estetyczną przyjemność podczas gotowania. Zintegrowany system "Smart Home" uosabia nowoczesne podejście do komfortu i bezpieczeństwa.

Można podziwiać imponujące udogodnienia na dachu, gdzie znajduje się basen i przytulny salon z malowniczymi widokami, które są idealne dla przytulnej atmosfery po pracowitym dniu. W pełni wyposażona siłownia pozwoli Ci zachować kondycję bez opuszczania kompleksu. Projekt oferuje również unikalne możliwości dla inwestorów, w tym Golden Visa program przy zakupie nieruchomości na kwotę ponad 2.000.000 AED.

Korzyści

basen

sala gimnastyczna

salon

2 opcje planu raty.

Zakończenie - IV kwartał 2027 r.

Wyposażenie i wyposażenie w domu

Półprodukty umeblowane

Urządzenia Teka

System "Smart Home"

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Dubaj Sports Miasto jest unikalnym obszarem, łączącym dynamiczną atmosferę sportową i nowoczesny styl życia. Znajdziecie tu liczne obiekty sportowe, w tym stadiony, tereny treningowe i szkoły sportowe, co czyni ten obszar idealnym miejscem dla fanów sportu i sportowców rekreacyjnych. Obszar oferuje dobrze rozwiniętą infrastrukturę z licznych restauracji, kawiarni i sklepów, tworząc komfortowe środowisko. Piękne parki i tereny zielone zapraszają na spacery i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, zapewniając idealne miejsce na rodzinny wypoczynek.