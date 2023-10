Dubaj, Emiraty Arabskie

od €518,738

74–126 m² 2

Poddaj się: 2025

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Highbury składa się z dwóch 29-piętrowych budynków premium od dewelopera Ellington Properties. Znajduje się w prestiżowym mieście Mohammed Bin Rashid ( MBR City ) i oferuje zakup wielu studiów o wyjątkowym designie oraz apartamentów z 1 – 3 sypialniami. Ceny bardziej przestronnych i luksusowych nieruchomości mogą wybierać spośród dwupoziomowych z 3 – 4 sypialniami i penthouse'ami z 4 sypialniami. Powierzchnia mieszkalna prezentowanej nieruchomości wynosi od 39 metrów kwadratowych. m do 488 metrów kwadratowych. m. Mieszkańcy wyższych pięter, na których znajdują się dwupoziomowe klasy premium, wyróżniają się bardziej ekstrawaganckim i luksusowym designem. Wszystkie nieruchomości w Highbury będą wyposażone w prywatne balkony z widokiem na Burj Khalifa / Ras Al Khor lub Crystal Lagoon / wspólnotę willi. Infrastruktura: - basen; - strefa relaksacyjna z leżakami; - altany; - strefa z napojami bezalkoholowymi przy basenie; - salon i strefa relaksacyjna; - miejsce do grillowania; - boisko do koszykówki; - otwarty plac zabaw dla dzieci i platforma do rozpryskiwania; - biblioteka; - salon wewnętrzny i kino na świeżym powietrzu. - studio jogi; - studio fitness; - pokoje spa dla kobiet i mężczyzn; - otwarty salon klubowy. Lokalizacja: Highbury by Ellington Properties będzie zlokalizowane w pobliżu Al Ain – Dubai Road i Ras Al Khor Road, z wycieczką na Meydan One Street i Nad Al Sheba, które zapewniają łatwy dostęp do najpopularniejszych miejsc w Dubaju. Jednocześnie do Dubai Marina, centrum Dubaju, Business Bay i międzynarodowego lotniska w Dubaju, a także innych popularnych lokalizacji, można dotrzeć w niecałe 20 minut. Warto zauważyć, że budowany kompleks będzie sąsiadował z Creek Vistas Grande – pierwszorzędnym projektem mieszkaniowym dewelopera Sobha Realty. Następujące obiekty infrastruktury społecznej znajdują się w odległości spaceru od The Highbury: - Central Park. - Shavers Gent Salon ( fryzjer ). - Salon piękności Samartz ( salon kosmetyczny ). - PALMA Cafe. - Chisel N Stride Fitness Studio ( Fitness Studio ). - Apteka Aster ( apteka ). - Sklep Yallamart ( 24/7 ). Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Wiesz, jak inwestować z zyskiem! Atrakcyjność ekonomiczna: - Komisja 0%; - Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia; - Zwrot z inwestycji z 7%; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. Plus praca z nami: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Dubaju. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Pracujemy bez prowizji. Zapewnimy ci bezpieczną ofertę z deweloperem. Zapewniamy wsparcie prawne!