Binghatti House

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €393,478

35–82 m² 3

Poddaj się: 2023

Pomoc w przekazywaniu środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! APARTAMENTY Z LOKALIZACJĄ EDUKACYJNĄ I BENEFITETOWĄ W RIVIERA BEACHFRONT. Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Wiesz, jak inwestować z zyskiem! Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Riviera Beachfront to kompleks przybrzeżny z trzema plakatami w Meydan, MBR CITY. Na wyciągnięcie ręki znajduje się kryształowa laguna ( 2,7 km ), z białymi piaszczystymi plażami wyłącznie dla mieszkańców kompleksu. Panoramiczne okna oferują zapierające dech w piersiach widoki na lagunę i drapacz chmur Burj Khalifa. Kompleks obejmuje komfortowe studia i apartamenty z 1–2 sypialniami. Wnętrza wykonane są z beżowej i białej gammy przy użyciu naturalnych materiałów. Każda rezydencja jest uzupełniona balkonem. Dla mieszkańców są miejsca do uprawiania sportów i rekreacji, w tym przestronne baseny, nowoczesne siłownie, trasy rowerowe i biegowe, boisko do tenisa i boisko do koszykówki. W ciągu kilku minut znajduje się wiele sklepów, kawiarni, restauracji, butików. Kupując nieruchomości, zostajesz rezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Będziesz miał specjalne korzyści, z których możesz skorzystać. Unikalna lokalizacja kompleksu zapewnia wysoką płynność i gwarantowany zwrot z powodu wysokiego popytu. Roczny dochód od 7% WEZWANIE LUB PISANIE, BEZPŁATNE DO PRZEKONANIA NA OBIEKTY DUBAJKI!