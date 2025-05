Kompleks mieszkalny New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE

Samana Avenue to wspaniały 18-piętrowy kompleks mieszkalny, w którym każdy apartament jest częścią harmonii nowoczesnego projektowania i zaawansowanej technologii. Tutaj znajdą Państwo przytulne studio i nowoczesne apartamenty z 1-2 sypialniami, o powierzchni 40 m2. Kulinarne marzenia spełniają się w kuchniach półumeblowanych wyposażonych w wysokiej jakości niemieckie urządzenia gospodarstwa domowego. Poza swoim apartamentem, znajdziesz wiele obszarów relaksu i aktywnego spędzania czasu: orzeźwiający basen, salon na dachu z oszałamiającymi widokami, ścieżkę do joggingu rano w świeżym powietrzu i w pełni wyposażoną siłownię, gdzie można utrzymać doskonałą kondycję fizyczną. Istnieją również laguny, plac zabaw, boisko do koszykówki, jacuzzi, łaźnia parowa i sauna - wszystko na pełny odpoczynek.

System inteligentnego domu;

kuchnie półumeblowane z niemieckimi urządzeniami;

Siłownia;

tor biegania;

Sąd koszykówki;

Obszar rekreacyjny na dachu;

Basen;

Jacuzzi, sauna i łaźnia parowa;

Blisko szkół.

Wyposażenie i wyposażenie w domuKorzyści

Urządzenia:

Dla klientów lokalnych

15% - płatność w dół

1% - miesięcznie podczas budowy (przez 42 miesiące)

10% - 12 miesięcy po podpisaniu umowy (płatność okresowa)

5% - 18 miesięcy po podpisaniu umowy (płatność okresowa)

0,5% - miesięcznie po przekazaniu (przez 60 miesięcy)

Dla klientów międzynarodowych

20% - płatność zaliczkowa

1% - miesięcznie podczas budowy (przez 42 miesiące)

10% - 12 miesięcy po podpisaniu umowy (płatność okresowa)

5% - 18 miesięcy po podpisaniu umowy (płatność okresowa)

0,5% - miesięcznie po przekazaniu (przez 50 miesięcy)

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Zaledwie 20 minut spacerem od hotelu znajdują się placówki edukacyjne, takie jak The Aquila School i GEMS FirstPoint School, które okazały się doskonałe, jak również ważne usługi medyczne i handlowe. Dla tych, którzy szukają aktywnej rozrywki, wspaniały IMG World of Adventure park rozrywki zapewni niezapomniane chwile z rodziną i przyjaciółmi. Jeśli marzysz o relaksującym wypoczynku, odwiedź Dubai Miracle Garden i zapoznaj się z kwiatami wszelkiego rodzaju, z których istnieje ogromna liczba. Projekt jest dobrze zlokalizowany: