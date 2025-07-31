Kompleks mieszkalny

Alta View Skyhomes by Object 1 - Elevated Living above Dubai.
A 54- Storey Landmark z widokami panoramicznymi i World- Class Przygody.
Najważniejsze punkty projektu:
Alta View Skyhomes by Object 1 redefiniuje nowoczesny high-rise żyjący w Jumeirah Village Circle (JVC).
Wznosząc się na 54 piętrach, to architektoniczne arcydzieło oferuje 499 premium rezydencji - od inteligentnych studio do przestronnych apartamentów z dwoma sypialniami - zaprojektowanych z eleganckimi wykończeniami, oknami na suficie i zapierającymi dech w piersiach widokiem na panoramę.
Rodzaje apartamentów, Rozmiary i ceny początkowe
Studios ~ 39 m ² od 174.000 €
1- Sypialnia Apartamenty ~ 67 m ² od 267.000 €
2- Sypialnia Apartamenty ~ 108 m ² od 380.000 €
Elastyczny plan płatności 70 / 30 z ratami po przekazaniu.
Szacunkowe ukończenie: Q4 2028.
Środki dodatkowe:
Skydeck nieskończoność basen z panoramicznym widokiem na miasto.
State- of-the-art fitness & wellness zone.
Lagoonstyle baseny z plaż i pływające cabanas.
Przestrzenie rekreacyjne na zewnątrz: grill, tenis, krzyż Dopasowane strefy, miejsca zabaw dla dzieci.
Współpracujące salony i węzły społeczne.
24 godziny na dobę i ochrona.
Prime JVC Lokalizacja:
Przyjazna dla rodzin społeczność parków, szkół i handlu detalicznego.
5- 10 minut do Dubaju Marina, Mall of the Emirates i Downtown Dubai.
Odleglosc od Circle Mall i lokalnych restauracji.
Doskonała łączność poprzez Sheikh Zayed Road & Al Khail Road.
Świadczenia inwestycyjne:
Jedna z najwyższych wież w JVC o wartości orientacyjnej.
Wysoki popyt na wynajem → daje do 8- 10%.
Freehold własność dla wszystkich narodowości.
Atrakcyjne, elastyczne opcje płatności dla inwestorów i użytkowników końcowych.
Wniosek:
Widok Alta Skyhomes to więcej niż dom - to styl życia ponad chmurami.
Idealny dla właścicieli domów poszukujących miejskiego luksusu i inwestorów poszukujących wzrostu kapitału i silnego ROI.
👉 Zabezpieczyć swoje mieszkanie dzisiaj i doświadczenie Dubaj żyje na nowych wysokościach!