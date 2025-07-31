Kompleks mieszkalny

Alta View Skyhomes by Object 1 - Elevated Living above Dubai.

A 54- Storey Landmark z widokami panoramicznymi i World- Class Przygody.

Najważniejsze punkty projektu:

Alta View Skyhomes by Object 1 redefiniuje nowoczesny high-rise żyjący w Jumeirah Village Circle (JVC).

Wznosząc się na 54 piętrach, to architektoniczne arcydzieło oferuje 499 premium rezydencji - od inteligentnych studio do przestronnych apartamentów z dwoma sypialniami - zaprojektowanych z eleganckimi wykończeniami, oknami na suficie i zapierającymi dech w piersiach widokiem na panoramę.

Rodzaje apartamentów, Rozmiary i ceny początkowe

Studios ~ 39 m ² od 174.000 €

1- Sypialnia Apartamenty ~ 67 m ² od 267.000 €

2- Sypialnia Apartamenty ~ 108 m ² od 380.000 €

Elastyczny plan płatności 70 / 30 z ratami po przekazaniu.

Szacunkowe ukończenie: Q4 2028.

Środki dodatkowe:

Skydeck nieskończoność basen z panoramicznym widokiem na miasto.

State- of-the-art fitness & wellness zone.

Lagoonstyle baseny z plaż i pływające cabanas.

Przestrzenie rekreacyjne na zewnątrz: grill, tenis, krzyż Dopasowane strefy, miejsca zabaw dla dzieci.

Współpracujące salony i węzły społeczne.

24 godziny na dobę i ochrona.

Prime JVC Lokalizacja:

Przyjazna dla rodzin społeczność parków, szkół i handlu detalicznego.

5- 10 minut do Dubaju Marina, Mall of the Emirates i Downtown Dubai.

Odleglosc od Circle Mall i lokalnych restauracji.

Doskonała łączność poprzez Sheikh Zayed Road & Al Khail Road.

Świadczenia inwestycyjne:

Jedna z najwyższych wież w JVC o wartości orientacyjnej.

Wysoki popyt na wynajem → daje do 8- 10%.

Freehold własność dla wszystkich narodowości.

Atrakcyjne, elastyczne opcje płatności dla inwestorów i użytkowników końcowych.

Wniosek:

Widok Alta Skyhomes to więcej niż dom - to styl życia ponad chmurami.

Idealny dla właścicieli domów poszukujących miejskiego luksusu i inwestorów poszukujących wzrostu kapitału i silnego ROI.

👉 Zabezpieczyć swoje mieszkanie dzisiaj i doświadczenie Dubaj żyje na nowych wysokościach!