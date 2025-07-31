Kompleks mieszkalny

  1. Realting.com
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$203,529
26
ID: 27957
Data aktualizacji: 10.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    54

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

O kompleksie

Alta View Skyhomes by Object 1 - Elevated Living above Dubai.

A 54- Storey Landmark z widokami panoramicznymi i World- Class Przygody.

Najważniejsze punkty projektu:

Alta View Skyhomes by Object 1 redefiniuje nowoczesny high-rise żyjący w Jumeirah Village Circle (JVC).
Wznosząc się na 54 piętrach, to architektoniczne arcydzieło oferuje 499 premium rezydencji - od inteligentnych studio do przestronnych apartamentów z dwoma sypialniami - zaprojektowanych z eleganckimi wykończeniami, oknami na suficie i zapierającymi dech w piersiach widokiem na panoramę.

Rodzaje apartamentów, Rozmiary i ceny początkowe

  • Studios ~ 39 m ² od 174.000 €

  • 1- Sypialnia Apartamenty ~ 67 m ² od 267.000 €

  • 2- Sypialnia Apartamenty ~ 108 m ² od 380.000 €

Elastyczny plan płatności 70 / 30 z ratami po przekazaniu.
Szacunkowe ukończenie: Q4 2028.

Środki dodatkowe:

  • Skydeck nieskończoność basen z panoramicznym widokiem na miasto.

  • State- of-the-art fitness & wellness zone.

  • Lagoonstyle baseny z plaż i pływające cabanas.

  • Przestrzenie rekreacyjne na zewnątrz: grill, tenis, krzyż Dopasowane strefy, miejsca zabaw dla dzieci.

  • Współpracujące salony i węzły społeczne.

  • 24 godziny na dobę i ochrona.

Prime JVC Lokalizacja:

  • Przyjazna dla rodzin społeczność parków, szkół i handlu detalicznego.

  • 5- 10 minut do Dubaju Marina, Mall of the Emirates i Downtown Dubai.

  • Odleglosc od Circle Mall i lokalnych restauracji.

  • Doskonała łączność poprzez Sheikh Zayed Road & Al Khail Road.

Świadczenia inwestycyjne:

  • Jedna z najwyższych wież w JVC o wartości orientacyjnej.

  • Wysoki popyt na wynajem → daje do 8- 10%.

  • Freehold własność dla wszystkich narodowości.

  • Atrakcyjne, elastyczne opcje płatności dla inwestorów i użytkowników końcowych.

Wniosek:

Widok Alta Skyhomes to więcej niż dom - to styl życia ponad chmurami.
Idealny dla właścicieli domów poszukujących miejskiego luksusu i inwestorów poszukujących wzrostu kapitału i silnego ROI.

👉 Zabezpieczyć swoje mieszkanie dzisiaj i doświadczenie Dubaj żyje na nowych wysokościach!

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Kalkulator hipoteczny

