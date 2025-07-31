Kompleks mieszkalny Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Azizi Wares - Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubaj.
Przegląd projektu:
Odkryj Azizi Wares, nowoczesny rozwój mieszkaniowy w centrum miasta Jebel Ali. Łącząc stylowy design, inteligentne układy i obiekty najwyższej klasy, projekt ten jest idealny zarówno dla użytkowników końcowych, jak i inwestorów.
Z doskonałą lokalizacją blisko Jebel Ali Free Zone, Expo City Dubai i Dubai Marina, oferuje zarówno styl życia i potencjał wzrostu kapitału.
Rodzaje apartamentów, Rozmiary i ceny:
Jednostka TypeSize (ok. m ²) Cena początkowa (€)
Studio ~ 30 m ² od 128.000 €
1- Sypialnia ~ 45 m ² od 183.000 €
2- Sypialnia ~ 65 m ² od 345.000 €
Wyposażenie i udogodnienia:
Nieskończony basen dla dorosłych i dzieci.
Oddzielne siłownie dla mężczyzn i kobiet.
Prywatne kino i salon gier.
Place zabaw dla dzieci i klub.
24 / 7 concierge & bezpieczeństwa.
Wysokie miejsce parkingowe.
Zalety lokalizacji:
5 min → Jebel Ali Free Zone
8 min → Expo City Dubai & Dubaj Parks
13 min → Ibn Battuta Mall
18 min → Dubaj Marina / JBR
30 min → Centrum Dubaju (Burj Khalifa)
Bezpośredni dostęp do Sheikh Zayed Road i blisko Dubai Metro, co czyni go doskonałym wyborem dla dojeżdżających i najemców.
Plan płatności i przekazanie:
50% podczas budowy
50% przy przekazaniu (Q4 2027)
Elastyczne opcje płatności i prawo własności do darmowego przechowywania dla wszystkich narodowości
Po co inwestować w Azizi Wares?
Atrakcyjna cena wejścia począwszy od 128.000 €.
Wysokie zapotrzebowanie na wynajem ze względu na bliskość do centrów biznesowych i metra.
Doskonała infrastruktura w rosnącej społeczności.
Opracowany przez Azizi Developments - zaufane nazwisko w Dubaju nieruchomości.
Wniosek:
Azizi Wares to coś więcej niż tylko dom - to inteligentna inwestycja w styl życia w jednej z szybko rozwijających się dzielnic Dubaju.
Idealny dla kupujących po raz pierwszy, przemyślanych inwestorów i rodzin poszukujących nowoczesnego życia po konkurencyjnych cenach.
Zabezpiecz dziś swoją jednostkę i skorzystaj z atrakcyjnego planu płatności!