  3. Kompleks mieszkalny Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Kompleks mieszkalny Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$149,094
BTC
1.7734430
ETH
92.9537284
USDT
147 406.8881650
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9
ID: 27485
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

O kompleksie

Azizi Wares - Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubaj.

Przegląd projektu:

Odkryj Azizi Wares, nowoczesny rozwój mieszkaniowy w centrum miasta Jebel Ali. Łącząc stylowy design, inteligentne układy i obiekty najwyższej klasy, projekt ten jest idealny zarówno dla użytkowników końcowych, jak i inwestorów.
Z doskonałą lokalizacją blisko Jebel Ali Free Zone, Expo City Dubai i Dubai Marina, oferuje zarówno styl życia i potencjał wzrostu kapitału.

Rodzaje apartamentów, Rozmiary i ceny:

Jednostka TypeSize (ok. m ²) Cena początkowa (€)

Studio ~ 30 m ² od 128.000 €

1- Sypialnia ~ 45 m ² od 183.000 €

2- Sypialnia ~ 65 m ² od 345.000 €

Wyposażenie i udogodnienia:

Nieskończony basen dla dorosłych i dzieci.
Oddzielne siłownie dla mężczyzn i kobiet.
Prywatne kino i salon gier.
Place zabaw dla dzieci i klub.
24 / 7 concierge & bezpieczeństwa.
Wysokie miejsce parkingowe.

Zalety lokalizacji:

  • 5 min → Jebel Ali Free Zone

  • 8 min → Expo City Dubai & Dubaj Parks

  • 13 min → Ibn Battuta Mall

  • 18 min → Dubaj Marina / JBR

  • 30 min → Centrum Dubaju (Burj Khalifa)

Bezpośredni dostęp do Sheikh Zayed Road i blisko Dubai Metro, co czyni go doskonałym wyborem dla dojeżdżających i najemców.

Plan płatności i przekazanie:

  • 50% podczas budowy

  • 50% przy przekazaniu (Q4 2027)

  • Elastyczne opcje płatności i prawo własności do darmowego przechowywania dla wszystkich narodowości

Po co inwestować w Azizi Wares?

  • Atrakcyjna cena wejścia począwszy od 128.000 €.

  • Wysokie zapotrzebowanie na wynajem ze względu na bliskość do centrów biznesowych i metra.

  • Doskonała infrastruktura w rosnącej społeczności.

  • Opracowany przez Azizi Developments - zaufane nazwisko w Dubaju nieruchomości.

Wniosek:

Azizi Wares to coś więcej niż tylko dom - to inteligentna inwestycja w styl życia w jednej z szybko rozwijających się dzielnic Dubaju.
Idealny dla kupujących po raz pierwszy, przemyślanych inwestorów i rodzin poszukujących nowoczesnego życia po konkurencyjnych cenach.

Zabezpiecz dziś swoją jednostkę i skorzystaj z atrakcyjnego planu płatności!

Dubaj, Emiraty Arabskie

