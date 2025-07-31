Kompleks mieszkalny Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.

Azizi Wares - Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubaj.

Przegląd projektu:

Odkryj Azizi Wares, nowoczesny rozwój mieszkaniowy w centrum miasta Jebel Ali. Łącząc stylowy design, inteligentne układy i obiekty najwyższej klasy, projekt ten jest idealny zarówno dla użytkowników końcowych, jak i inwestorów.

Z doskonałą lokalizacją blisko Jebel Ali Free Zone, Expo City Dubai i Dubai Marina, oferuje zarówno styl życia i potencjał wzrostu kapitału.

Rodzaje apartamentów, Rozmiary i ceny:

Jednostka TypeSize (ok. m ²) Cena początkowa (€)

Studio ~ 30 m ² od 128.000 €

1- Sypialnia ~ 45 m ² od 183.000 €

2- Sypialnia ~ 65 m ² od 345.000 €

Wyposażenie i udogodnienia:

Nieskończony basen dla dorosłych i dzieci.

Oddzielne siłownie dla mężczyzn i kobiet.

Prywatne kino i salon gier.

Place zabaw dla dzieci i klub.

24 / 7 concierge & bezpieczeństwa.

Wysokie miejsce parkingowe.

Zalety lokalizacji:

5 min → Jebel Ali Free Zone

8 min → Expo City Dubai & Dubaj Parks

13 min → Ibn Battuta Mall

18 min → Dubaj Marina / JBR

30 min → Centrum Dubaju (Burj Khalifa)

Bezpośredni dostęp do Sheikh Zayed Road i blisko Dubai Metro, co czyni go doskonałym wyborem dla dojeżdżających i najemców.

Plan płatności i przekazanie:

50% podczas budowy

50% przy przekazaniu (Q4 2027)

Elastyczne opcje płatności i prawo własności do darmowego przechowywania dla wszystkich narodowości

Po co inwestować w Azizi Wares?

Atrakcyjna cena wejścia począwszy od 128.000 €.

Wysokie zapotrzebowanie na wynajem ze względu na bliskość do centrów biznesowych i metra.

Doskonała infrastruktura w rosnącej społeczności.

Opracowany przez Azizi Developments - zaufane nazwisko w Dubaju nieruchomości.

Wniosek:

Azizi Wares to coś więcej niż tylko dom - to inteligentna inwestycja w styl życia w jednej z szybko rozwijających się dzielnic Dubaju.

Idealny dla kupujących po raz pierwszy, przemyślanych inwestorów i rodzin poszukujących nowoczesnego życia po konkurencyjnych cenach.

Zabezpiecz dziś swoją jednostkę i skorzystaj z atrakcyjnego planu płatności!