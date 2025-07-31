Kompleks mieszkalny Riverton House – Ellington Properties

Riverton House - Ellington Properties.
Modern Design & Lagoon Living in Meydan Horizon, MBR City.
Przegląd projektu:
Riverton House jest uderzającą 24- piętrową wieżą mieszkalną Ellington Properties, wiodącego dewelopera butiku w Dubaju.
Położony w południowej części społeczności Meydan Horizon w MBR City, projekt ten łączy elegancję architektoniczną, przestronne układy i resort stylu życia. Wiele apartamentów oferuje bezpośrednie widoki laguny i wspaniałe centrum Dubaju skyline.
Rodzaje jednostek, rozmiary i ceny:
Unit TypeSize (ok.) Cena początkowa (EUR)
1-Sypialnia Apartament ~ 70 m ² od 445.000 €
2- Sypialnia Apartament ~ 106 m ² od 650.000 €
3- Sypialnia Apartament ~ 170 m ² od 915.000 €
Plan płatności:
Elastyczny plan płatności 70 / 30
10% przy rezerwacji
60% podczas budowy
30% po przekazaniu
Przekazywanie: 2028
Udogodnienia i styl życia:
Nieskończony basen z luksusowymi pokładami słonecznymi.
Wewnętrzne i zewnętrzne siłownie, obszary jogi, ścieżki joggingu.
Padel Court & strefy sportowe wielofunkcyjne.
Współpracujący salon i elegancki klub.
Place zabaw dla dzieci i basen dla dzieci.
Ogród krajobrazowy i laguna promenada.
Sprzedaż detaliczna, kawiarnie i sklepy w ramach rozwoju.
24 / 7 concierge, ochrona i dedykowany parking.
Lokalizacja - Meydan Horizon, MBR Miasto:
10 min → Centrum handlowe Dubaj & Dubaj
12 min → Meydan Racecourse
15 min → Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju
22 min → Dubaj Marina
25 min → Palm Jumeirah
Łatwy dostęp przez Al Khail Road & Ras Al Khor Road
Dlaczego Invest w Riverton House?
Opracowany przez Ellington Properties, znany z designed-led rezydencji.
Pierwsza lokalizacja w jednej z rozwijających się społeczności Dubaju.
Laguna widoki i resort stylu udogodnienia dla premium stylu życia.
Wysoki popyt na wynajem i silny potencjał aprecjacji kapitału.
Atrakcyjne i elastyczne plany płatności.
Riverton Dom łączy luksusowy design, centralne położenie i styl życia komfortu i wyłączności - idealny zarówno dla użytkowników końcowych, jak i inwestorów.