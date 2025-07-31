  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Dubaj
  4. Kompleks mieszkalny Riverton House – Ellington Properties

Kompleks mieszkalny Riverton House – Ellington Properties

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$517,925
BTC
6.1606131
ETH
322.9040719
USDT
512 064.2842666
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
19
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 27461
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

Riverton House - Ellington Properties.

Modern Design & Lagoon Living in Meydan Horizon, MBR City.

Przegląd projektu:

Riverton House jest uderzającą 24- piętrową wieżą mieszkalną Ellington Properties, wiodącego dewelopera butiku w Dubaju.
Położony w południowej części społeczności Meydan Horizon w MBR City, projekt ten łączy elegancję architektoniczną, przestronne układy i resort stylu życia. Wiele apartamentów oferuje bezpośrednie widoki laguny i wspaniałe centrum Dubaju skyline.

Rodzaje jednostek, rozmiary i ceny:

Unit TypeSize (ok.) Cena początkowa (EUR)

1-Sypialnia Apartament ~ 70 m ² od 445.000 €

2- Sypialnia Apartament ~ 106 m ² od 650.000 €

3- Sypialnia Apartament ~ 170 m ² od 915.000 €

Plan płatności:

  • Elastyczny plan płatności 70 / 30

  • 10% przy rezerwacji

  • 60% podczas budowy

  • 30% po przekazaniu

  • Przekazywanie: 2028

Udogodnienia i styl życia:

  • Nieskończony basen z luksusowymi pokładami słonecznymi.

  • Wewnętrzne i zewnętrzne siłownie, obszary jogi, ścieżki joggingu.

  • Padel Court & strefy sportowe wielofunkcyjne.

  • Współpracujący salon i elegancki klub.

  • Place zabaw dla dzieci i basen dla dzieci.

  • Ogród krajobrazowy i laguna promenada.

  • Sprzedaż detaliczna, kawiarnie i sklepy w ramach rozwoju.

  • 24 / 7 concierge, ochrona i dedykowany parking.

Lokalizacja - Meydan Horizon, MBR Miasto:

  • 10 min → Centrum handlowe Dubaj & Dubaj

  • 12 min → Meydan Racecourse

  • 15 min → Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju

  • 22 min → Dubaj Marina

  • 25 min → Palm Jumeirah

  • Łatwy dostęp przez Al Khail Road & Ras Al Khor Road

Dlaczego Invest w Riverton House?

  • Opracowany przez Ellington Properties, znany z designed-led rezydencji.

  • Pierwsza lokalizacja w jednej z rozwijających się społeczności Dubaju.

  • Laguna widoki i resort stylu udogodnienia dla premium stylu życia.

  • Wysoki popyt na wynajem i silny potencjał aprecjacji kapitału.

  • Atrakcyjne i elastyczne plany płatności.

Riverton Dom łączy luksusowy design, centralne położenie i styl życia komfortu i wyłączności - idealny zarówno dla użytkowników końcowych, jak i inwestorów.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Residential complex Farishta with swimming pool and gym, with views of the city, Al Furjan, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$312,379
Zespół mieszkaniowy New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,33M
Zespół mieszkaniowy One Crescent
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$4,08M
Zespół mieszkaniowy Marina Arcade
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$684,932
Zespół mieszkaniowy Living like in Milan / Azizi Milan
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$155,014
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Riverton House – Ellington Properties
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$517,925
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Jade Tower
Zespół mieszkaniowy Jade Tower
Zespół mieszkaniowy Jade Tower
Zespół mieszkaniowy Jade Tower
Zespół mieszkaniowy Jade Tower
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Jade Tower
Zespół mieszkaniowy Jade Tower
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$173,812
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 28
Apartamenty w nowej inwestycji Jade Tower na Majanie! Doskonała propozycja do zamieszkania i inwestycji! Wysokie przychody z wynajmu dzięki rozwijającej się infrastrukturze okolicy! Mieszkania z meblami i sprzętem! Plan ratalny bez %! Termin realizacji - 1 mkw. 2027 Udogodnienia: najnowocz…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$804,925
W rezydencji znajduje się salon i biblioteka, plac zabaw dla dzieci i pokój zabaw, baseny dla dzieci i dorosłych, ogród, klub i bar, sala fitness, barbecue, spa, joga.Zakończenie - 1. kwartał 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dubai Mall - 1 kmSzkoła - 1 kmBurj Khalifa - 2,5 kmLotn…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Beach Residences Dubai Islands
Zespół mieszkaniowy Beach Residences Dubai Islands
Zespół mieszkaniowy Beach Residences Dubai Islands
Zespół mieszkaniowy Beach Residences Dubai Islands
Zespół mieszkaniowy Beach Residences Dubai Islands
Zespół mieszkaniowy Beach Residences Dubai Islands
Zespół mieszkaniowy Beach Residences Dubai Islands
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$854,466
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 10
Elitarne apartamenty w nowym nadmorskim projekcie Beach Residences Dubai Islands! Wspaniały widok na morze! Apartamenty wyposażone są w sprzęt AGD! Idealne do zamieszkania i pod inwestycję! Zysk od 10%! Możliwość raty 0%! Termin realizacji - 1 mkw. 2027 Udogodnienia: dwa prywatne baseny, b…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje