Kompleks mieszkalny New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE

Vitalia w Palm Jumeirah jest luksusowym 9- piętrowym projektem mieszkaniowym, który da mieszkańcom poczucie ostatecznego rozkoszy, spokoju i komfortu. Kompleks oferuje przestronne, eleganckie i odpowiednio zaprojektowane apartamenty, gdzie każdy element jest przemyślany do ostatniego szczegółu. Apartamenty z 1-2 sypialnie, dwuosobowe i penthouses z 4 sypialniami są dostępne. Wysokie sufity i stylowe wnętrza tworzą atmosferę wyrafinowania i komfortu. Rezydencje oferują idealne połączenie wolności i komfortu. Pomimo braku mebli, co daje możliwość zaprojektowania zakwaterowania tak, jak lubisz, kuchnie są wyposażone w wysokiej jakości urządzenia.

Kompleks oferuje szereg unikalnych udogodnień, mających na celu uczynienie życia właścicieli naprawdę wygodne. Są tu jogging i tory rowerowe dla tych, którzy dbają o swoje zdrowie i wolą aktywny styl życia. Miejsce do grillowania stanie się idealnym miejscem do zajęć z rodziną i przyjaciółmi, a nowoczesna sala gimnastyczna jest wyposażona w nowoczesne maszyny, co pozwala zachować kondycję. Istnieje bezpieczny i wygodny plac zabaw dla dzieci, gdzie dzieci mogą być bezpieczne i dobrze się bawić. Bezpieczeństwo mieszkańców jest zapewnione przez ochronę wokół zegara, dając im spokój i pewność siebie. Idealny basen z salonem zaprasza na relaks w przytulnej atmosferze. Przestronny parking rozwiązuje problem umieszczania samochodów i oferuje wystarczającą ilość miejsca dla wszystkich mieszkańców i ich gości. Ponadto mieszkańcy mogą korzystać z różnych smaków i gastronomicznych wrażeń w kawiarniach i restauracjach, znajdujących się bezpośrednio na terytorium.

Ten projekt jest wyjątkową okazją, aby stać się właścicielem luksusowego zakwaterowania. Elastyczny system płatności sprawia, że proces zakupu jest najbardziej wygodny i dostępny.

Ułatwienia:

jogging i tory rowerowe

grill

sala gimnastyczna

plac zabaw dla dzieci

bezpieczeństwo

basen

przestronny parking

kawiarnie i restauracje

Zakończenie - 3. kwartał 2026 r.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Palm Jumeirah oferuje wiele zalet, takich jak wspaniałe białe piaszczyste plaże, luksusowe kurorty i światowej klasy hotele. Obszar zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i prywatności, a także różnorodność restauracji, sklepów i obiektów rozrywkowych. Ze względu na dobrą dostępność transportu i bliskość głównych atrakcji Dubaju, Palm Jumeirah jest idealnym miejscem zarówno dla życia, jak i rekreacji.