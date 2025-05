Kompleks mieszkalny Premium furnished apartments in Cove Edition 6, Dubailand Residence Complex area, Dubai, UAE

Cove Edition 6 to projekt mieszkaniowy Imtiaza, zlokalizowany w obszarze kompleksu Dubairu Residence Complex, który jest aktywnie rozwijany i staje się coraz bardziej atrakcyjny dla życia. Obszar charakteryzuje się dobrą dostępnością transportu i bliskością do głównych obiektów miejskich, w tym centrów biznesowych i turystycznych. Nowa stacja metra Blue Line zostanie zbudowana w bezpośrednim sąsiedztwie, co znacznie uprości przemieszczanie się po mieście bez konieczności korzystania z samochodu osobistego.

Kompleks posiada wszystkie niezbędne udogodnienia: basen nieskończoności, nowoczesną siłownię, teren dla dzieci, obszary rekreacyjne i grill. Ta przestrzeń życiowa jest tworzona z uwzględnieniem interesów rodzin, pracowników i inwestorów, którzy szukają zrównoważonego połączenia lokalizacji, jakości i wartości.

Cechy mieszkania

Projekt oferuje studia, a także apartamenty z jedną i dwie sypialnie - wszystkie w pełni umeblowane i wykończone do wysokiego standardu. Rozwiązanie to nadaje się zarówno do życia, jak i wynajmu bez konieczności dodatkowych inwestycji. Przestrzenie w apartamentach są planowane racjonalnie, biorąc pod uwagę potrzeby nowoczesnych mieszkańców miasta - ze szczególnym uwzględnieniem komfortu i funkcjonalności.