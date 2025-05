Kompleks mieszkalny Premier residential complex The Orchard Place in Jumeirah Village Circle, Dubai, UAE

Orchard Place jest uosobieniem współczesnego życia w sercu jednego z najbardziej wysuniętych po Dubaju obszarów, Jumeirah Village Circle. Kompleks płynnie łączy dynamizm metropolii z prywatnością, oferując mieszkańcom cichą oazę pośród szybko rozwijającego się miasta. Projekt składa się z dwóch imponujących wież o wysokości 23 i 30 pięter. Przytulne studio i przestronne apartamenty z 1-2 sypialniami są dostępne na zakup.

Projekt posiada wiele nowoczesnych i wygodnych funkcji. Istnieje siłownia wyposażona w nowoczesne maszyny do ćwiczeń i strefy fitness, które pozwalają pozostać w formie w komfortowych warunkach. Dla miłośników jogi i medytacji istnieje taras panoramiczny, który zapewnia możliwość praktykowania na świeżym powietrzu z pięknym widokiem. Dla tych, którzy cenią sobie relaks i zdrowie, są sauny parowe, co pozwala na relaks i rekonwalescencję po treningu lub aktywnym dniu. Terytorium projektu posiada oddzielne baseny dla dorosłych i dzieci, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo całej rodziny. Do grillowania i przytulnych wspólnych imprez, są specjalnie wyposażone obszary, gdzie można cieszyć się pyszne jedzenie i przyjemną atmosferę w towarzystwie przyjaciół i rodziny. Fani aktywnego wypoczynku znajdą coś do zrobienia na dziedzińcu padel, co sprawia, że projekt atrakcyjny dla fanów tego dynamicznego sportu. Na spotkania biznesowe i różne imprezy, istnieje przestronna, specjalnie wyposażona przestrzeń, wyposażona we wszystko, co niezbędne do udanej organizacji konferencji, seminariów i imprez firmowych. Obszary dla dzieci obejmują zarówno place zabaw wewnątrz, jak i na zewnątrz, co zapewnia wygodny i bezpieczny czas spędzony dla dzieci i młodzieży, a także stwarza warunki dla ich aktywnego rozwoju i rozrywki. Wszystkie te udogodnienia sprawiają, że projekt jest nowoczesnym kompleksem skupionym na komforcie, zdrowiu i aktywnym stylu życia mieszkańców.

Cechy mieszkania

Każdy szczegół jest starannie przemyślany: otwarte i częściowo zamknięte kuchnie, balkony i tarasy, przestronne szafy i built- w szafie, pralnia, połączone łazienki. Wnętrza są urządzone ze szczególnym uwzględnieniem szczegółów, przy użyciu naturalnych i szlachetnych materiałów z wiodących światowych marek. Projekt tworzy atmosferę przytulności, równowagi i wyrafinowania - idealny do życia i relaksu.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Z Orchard Place dojazd do Dubaju zajmuje około 23 minut, 17 minut do Palm Jumeirah, 18 minut do Burj Al Arab i 22 minuty do Walk JBR.