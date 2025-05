Kompleks mieszkalny New Rivera Residence with gardens, flower farms and a fitness area, The Valley, Dubai, UAE

Rivera to nowa kolekcja nowoczesnych willi w rejonie Doliny. Społeczność jest przemyślana do ostatniego szczegółu dla tych, którzy dążą do równowagi między aktywnym życiem miejskim i mierzonym życiem rodzinnym. Przestronne nowoczesne domy z 4 sypialniami są idealnym połączeniem eleganckiego stylu architektonicznego i przytulności, whee wnętrza są pełne ciepłych i naturalnych odcieni. Okna na suficie wypełniają dom łagodnym światłem słonecznym, a otaczające je krajobrazy stają się żywym tłem codziennego życia.

Rivera Residential Project jest pierwszym ekologicznie zrównoważonym miejscem zamieszkania w Dolinie, która redefiniuje życie wrażliwe na środowisko. Obszar otoczony jest zielonymi ogrodami, kwiatami, lasami krajobrazowymi i cienistymi alejami spacerowymi. Jest to przyjemne, aby zobaczyć wschód słońca na biegu, cieszyć się rodzinny piknik wśród kwitnących pól, lub po prostu zrelaksować się na tarasie domu. Dla aktywnego stylu życia, jest tu wszystko: boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, korty do tenisa i wiosła, nowoczesny obszar fitness, tory joggingowe i skate park. Drobni mieszkańcy mogą badać obszary zabaw, a twoi czworonożni przyjaciele docenią specjalnie wyposażony park dla zwierząt domowych.

Ułatwienia:

obszar fitness

tor biegania

skate park

boisko do piłki nożnej

boisko do koszykówki

korty tenisowe i wiosłowe

hodowla kwiatów

plac zabaw dla dzieci

park dla zwierząt domowych

Zakończenie - 2. kwartał 2029 r.

Plan płatności: 80 / 20

Cechy mieszkania

Wyposażona kuchnia

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt znajduje się wzdłuż Dubai- Al Ain Road, pozwalając dostać się do centrum Dubaju, Burj Khalifa i Dubai Mall zaledwie w 28 minut. Cała niezbędna infrastruktura jest zapewniona w obrębie obszaru: galerie handlowe, obiekty edukacyjne, ośrodki medyczne, pomieszczenia rozrywkowe i obszary rekreacyjne.