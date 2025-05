Kompleks mieszkalny New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE

Maimoon Gardens jest premium kompleks mieszkalny przez Fakhruddin Właściwości w Jumeirah Village Circle (JVC). Projekt składa się z dwóch wież wznoszących się i oferuje studia i apartamenty z 1-3 sypialniami. Kompleks koncentruje się na tych, którzy szukają komfortowe zakwaterowanie w nowoczesnym obszarze z dobrze rozwiniętą infrastrukturą i wygodnym dostępem do kluczowych atrakcji miasta.

Głównymi cechami Ogrodów Maimoon są przestronne układy, jakość wykończenia i przemyślane strefy. Są tu apartamenty dla młodych profesjonalistów i rodzin z dziećmi. Kompleks jest otoczony przez sklepy, szkoły, placówki medyczne i sportowe, co czyni go idealnym miejscem na pobyt stały.

Ułatwienia:

świeże powietrze

Zaawansowane technologie zaopatrzenia w wodę

Inteligentny Dom

ekologiczna szklarnia

zielony mur

utylizacja odpadów

Zen ogród i joga i obszary medytacji

Stacja ładowania pojazdów elektronicznych

grunt sportowy

sąd badmintonowy

kort tenisowy wiosła

sąd squasha

tenis stołowy

hall

łaźnia parowa i sauna

plac zabaw dla dzieci

grill

loungers

wodospad kaskadowy

leniwa rzeka

basen

Zakończenie - IV kwartał 2025 r.

Plan płatności 35 / 65

Cechy mieszkania

W pełni umeblowany, inteligentny dom

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Ogrody Maimoon przyciąga tych, którzy cenią komfort i dogodną lokalizację w Dubaju. JVC wyróżnia się dobrą dostępnością transportu: zaledwie 20 minut do Dubaju Marina, 24 minuty do centrum miasta, 15 minut do centrum handlowego Emiratów i 17 minut do Burj Al Arab.