Kompleks mieszkalny Rabdan Gates – Urban Living at the Heart of Majan, Dubai

Rabdan Gates - Urban Living at the Heart of Majan, Dubaj.

Inteligentny projekt. Lokalizacja strategiczna. Value-Driven Luxury.

Studios, 1 & 2 Sypialnia Apartamenty Brazil 124; Handover: Q2 2028

Przegląd projektu:

Rabdan Gates to nowoczesny, niskowzrostowy rozwój firmy Rabdan Real Estate Development, oferujący kolekcję butików elegancko zaprojektowanych apartamentów w samym sercu Majanu, obok Dubai i tuż przy Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Z minimalistyczną architekturą, inteligentnymi układami i wyrafinowanymi wykończeniami, Rabdan Gates jest przystosowany dla młodych profesjonalistów, kupujących po raz pierwszy i inwestorów poszukujących silnych dochodów z wynajmu w szybko rosnącym centrum podmiejskim.

Ceny od:

Studio ~ 35 m ² od 165.000 €

1 Sypialnia ~ 75 m ² od 248.000 €

2 Sypialnia ~ 117 m ² od 350.000 €

📆 Plan płatności: 10 / 40 / 50 lub 20 / 80 dostępne

📅 Przekazywanie: Q2 2028

📈 Potencjał wynajmu ROI: 7% -9% (w oparciu o podobne projekty w Majanie)

Funkcje apartamentu:

Współczesne układy open- plan z dużymi oknami.

Nowoczesne kuchnie z wbudowanymi szafkami.

Przestronne balkony z widokiem na społeczność lub park.

Wysokokońcowe wykończenia z płytek ceramicznych i neutralnych palet.

Inteligentny dostęp i efektywne energetycznie systemy.

Wybierz jednostki z umeblowanymi opcjami.

Usługi budowlane:

Basen na dachu i taras rekreacyjny.

Nowoczesne centrum fitness.

Strefa zabaw dla dzieci.

Lobby salon z całodobową recepcją.

Bezpieczny parking i monitoring CCTV.

W pobliżu handel detaliczny, spożywczy, kawiarnie i parki komunalne.

Lokalizacja - Majan, Dublin.

2 min do światów przygód IMG

7 min do Global Village

15 min do centrum Dubaj & Business Bay

20 min do międzynarodowego lotniska w Dubaju

Szybki dostęp do Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311)

Blisko szkół, klinik, supermarketów i meczetów

Idealne dla: