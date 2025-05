Kompleks mieszkalny New low-rise Alba Residence with a swimming pool and restaurants, Liwan, Dubai, UAE

ALBA Rezydencja jest unikalny projekt mieszkalny oferuje stylowe apartamenty z 1-2 sypialniami, idealnie zaprojektowane dla tych, którzy cenią komfort i luksus. Pięciopiętrowa fasada kompleksu łączy włoską elegancję i funkcjonalność. Na parterze znajdują się sklepy detaliczne i strzeżony parking. Projekt obejmuje 20 stylowych apartamentów z 1-2 sypialniami. Wnętrza rezydencji ALBA tworzą atmosferę luksusowego życia. Wysokiej jakości wykończenie kuchni i w pełni wyposażone łazienki dodać przytulne i eleganckie elementy. ALBA Residence jest wyposażony w różne udogodnienia i usługi, które spełniają potrzeby luksusowego życia. Na terenie kompleksu znajduje się basen, nowoczesna siłownia i plac zabaw dla dzieci. Różne bary i sklepy, przytulne saloniki czekają na Ciebie i zapewni Ci okazję do dobrej zabawy z przyjaciółmi i rodziną bezpośrednio w pobliżu domu. Ponadto w pobliżu znajdują się szpitale, szkoły i uniwersytety, co zapewnia idealne połączenie komfortu i dostępności. Jeśli szukasz okazji do inwestowania w kompleks mieszkalny pierwszej klasy o wysokim standardzie życia, ALBA Residence jest idealnym wyborem. Harmonia między wygodą a luksusem panuje tutaj. Witamy w nowym domu, gdzie powstają niezapomniane wspomnienia.

Cechy

grill

sala gimnastyczna

plac zabaw dla dzieci

basen

zadaszony parking

jogging i ścieżki rowerowe

supermarkety, kawiarnie i restauracje bezpośrednio w kompleksie

Plan płatności (50 / 50):

20% - rezerwacja

5% - 4 miesiące po dokonaniu rezerwacji

5% - 30% budowa

5% - 40% budowa

10% - 50% budowa

5% - 70% budowa

50% - ukończenie (4 kwartał 2025 r.)

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt jest dogodnie zlokalizowany: