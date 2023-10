Dubaj, Emiraty Arabskie

od €197,000

Trzy wieże mieszkalne oferujące studia, a także apartamenty z jedną lub dwiema sypialniami i panoramicznym widokiem na projekt DAMAC Hills i zielone przestrzenie zewnętrzne. Na sprzedaż mieszkania Bellavista w Dubaju rozglądają się po Międzynarodowym Klubie Golfowym Trump w Dubaju z mnóstwem obiektów na poziomie ulicy. Eleganckie lobby wita w domu, a mieszkanie jest starannie zaprojektowane, aby zmaksymalizować zarówno przestrzeń życiową, jak i wyjątkowe widoki. Bellavista jest częścią ustalonej społeczności i korzysta z potrzeb życiowych, takich jak sklepy i kawiarnie, wygodna szkoła, a także rozległy zielony park i zabawa na świeżym powietrzu. Centrum fitness Basen Najnowocześniejsze gimnazjum Pokój parowy i sauna Dostęp do światowej klasy udogodnień DAMAC Hills Pole golfowe Społeczny skatepark Stajnie Basen falowy Trump International Golf Club Dubai Supermarkety Spinneys i Carrefour z kawiarnią i bankomatem DAMAC Properties jest liderem na rynku luksusowych nieruchomości na Bliskim Wschodzie od 2002 roku, dostarczając wielokrotnie nagradzane nieruchomości mieszkalne, handlowe i rekreacyjne w całym regionie, w tym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Katarze, Jordania, Liban i Oman, a także Wielka Brytania. Od tego czasu firma dostarczyła blisko 32 000 domów, z portfelem deweloperskim ponad 34 000 na różnych etapach planowania i postępu.* Łączenie sił z jednymi z najwybitniejszych marek mody i stylu życia na świecie, DAMAC wprowadził na rynek nowe i ekscytujące koncepcje życia, w tym pole golfowe zarządzane przez The Trump Organisation oraz luksusowe domy we współpracy z Versace, Fendi Casa, Just Cavalli, Paramount Hotels & Resorts, Rotana and Radisson Hotel Group. Dzięki spójnej wizji i silnemu rozmachowi DAMAC Properties buduje kolejną generację luksusowego życia na Bliskim Wschodzie.