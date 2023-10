Stylish residence Mag 330 with a swimming pool and a spa center, City of Arabia, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €739,147

162 m² 2

Poddaj się: 2025

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Waves Opulence – nowy kompleks mieszkaniowy premium od międzynarodowego elitarnego dewelopera nieruchomości Sobha Realty. Wieża będzie znajdować się na ostatnim odcinku sztucznego nasypu kanału w Sobha Hartland – flagowy deweloper społeczności, położony w popularnej dzielnicy MBR City w Dubaju. Nowy kompleks przybrzeżny oferuje luksusowe apartamenty z 1 – 3 sypialniami i balkonami o łącznej powierzchni 74 metrów kwadratowych. m do 192 metrów kwadratowych. m, a także ekskluzywne dupleksy o powierzchni 253 metrów kwadratowych. m. Fale Opulence dla mieszkańców zapewnia szeroką gamę udogodnień premium, dla których specjalne obszary zostaną przydzielone zarówno w samym budynku, jak i obok niego. Obejmą one następujące udogodnienia zapewniające codzienny komfort mieszkańcom, rekreację, zajęcia rekreacyjne i utrzymanie sprawności fizycznej: - parking kryty; - basen bez krawędzi z tarasem słonecznym; - siłownie wewnętrzne i zewnętrzne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt; - strefa jogi; - Plac zabaw dla dzieci zaprojektowany w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa i otwarcia możliwości skakania, zabawy w chowanego i innej rozrywki dla dzieci; - Ogród na dziedzińcu, w którym można cieszyć się świeżym powietrzem i lekką bryzą z wody. LOKALIZACJA: Kompleks Waves Opulence zostanie zbudowany kilka kroków od malowniczego kanału stworzonego przez człowieka w społeczności Sobha Hartland o powierzchni ponad 743 tysięcy metrów kwadratowych. m, z czego ponad jedna trzecia zajmie tereny zielone. W pobliżu wieżowca mieszkalnego strategicznie zlokalizowanego w centralnej części Dubaju, Ras Al Khor Road i Al Ain – Dubai Road, dzięki czemu mieszkańcy mogą łatwo dotrzeć do różnych obszarów emiratu. 5 – 10 minut spacerem od Waves Opulence są niezbędne obiekty, w tym supermarket Yallamart, apteki Supercare Pharmacy – Sobha Hartland i Aster Pharmacy 170, PALMA Cafe, HEXA Cafe, Hartland Café, a także dwie prestiżowe instytucje edukacyjne: North London Collegiate School i Hartland International School Dubai Ponieważ Waves Opulence znajduje się w centralnej części miasta, kompleks może szybko dotrzeć do kluczowych atrakcji i rozrywki, centrów biznesowych i węzłów transportowych w Dubaju: - 10 minut – rezerwat różowego flaminga Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, pole golfowe mistrza toru, Meydan Golf z akademią golfową, tor wyścigowy Meydan, tor wyścigowy Business Bay; - 15 minut – Downtown Dubai, Międzynarodowy port lotniczy Dubaj ( DXB ), Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju, Muzeum Przyszłości; - 25 minut – Palm Jumeirah, Burj Al Arab; - 40 minut – Międzynarodowy port lotniczy AI Maktoum . ZALECENIE GOSPODARCZE: - Komisja 0%; - Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia; - Zwrot z inwestycji; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. Z nami poczujesz się bezpiecznie, ponieważ mamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa, co jest gwarancją zgodności ze wszystkimi zawiłościami przy rejestracji nieruchomości. Dzwoń lub pisz na czacie, jesteśmy zawsze w kontakcie i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania !!