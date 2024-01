The Haven A

Dubaj, Emiraty Arabskie

Oferujemy piękne i funkcjonalne apartamenty o różnych układach, oknach od podłogi do sufitu i malowniczych widokach. Rezydencja składa się z dwóch wież ( 45 i 50 pięter ) i oferuje całodobową obsługę konsjerża, basen, tarasy, kawiarnie, centrum fitness. Zalety Kupujący może uzyskać zezwolenie na pobyt w Dubaju na inwestycje w nieruchomości w wysokości $ 205 000. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w odległości krótkiego spaceru od największego centrum handlowego Dubai Mall i pięciogwiazdkowych hoteli. Dubaj jest głównym ośrodkiem gospodarczym i finansowym kraju. Lokalne nieruchomości są skierowane głównie do głównego segmentu nieruchomości z rezydencjami i wieżowcami mieszkalnymi. Najpopularniejsze obszary — Palm Jumeirah, Dubai Marina, Downtown Dubai, Jumeirah Beach Residence, Emirates Hills, Deira, Arabian Ranches. W Dubaju jest wiele obiektów, które są scharakteryzowane jako ” największy “. Oto najwyższy drapacz chmur na świecie — Burj Khalifa, dwa najwyższe hotele — siedmiogwiazdkowy Burj Al Arab i Rose Tower. Jedną z głównych atrakcji miasta jest kryty ośrodek narciarski Ski Dubai z 5 stokami i sztuczną górą o długości 60 m. Centra handlowe w Dubaju — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Center, Lamcy Plaza, Mercato Mall i inne — należą do największych na świecie. Największa sztuczna wyspa, Palm Jumeirah, została utworzona na wodach Zatoki Perskiej.