Dubaj, Emiraty Arabskie

od €1,13M

294 m² 1

Poddaj się: 2023

Chcesz zainwestować korzystnie i zwiększyć swój kapitał? Nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to dziś najlepsza opcja na inwestycje! - Rozwój rynku i gospodarki kraju. - Podatki 0% i bezpieczeństwo. TWÓJ DOBRY OD DAWCY W AREND LUB SPRZEDAŻY - TWÓJ! - Pomożemy nabyć nieruchomości osobiście i zdalnie. - Tylko doświadczeni brokerzy, którzy mogą znaleźć dochodowy przedmiot w dowolny sposób. - Stały zysk w walucie z czynszu bez konieczności pobytu w kraju. - Pomoc w uzyskaniu wizy rezydenta i otwarciu kont, firm. - Zapewnienie mieszkańcom nieoprocentowanych rat do 3-5 lat. - Pomoc w odsprzedaży nieruchomości i dochodów. Kamienica dla smakoszy w prestiżowej dzielnicy Dubai Meydan! Kamienica jest w pełni umeblowana! ELIE SAAB À VIE będzie otoczony światowej klasy udogodnieniami, sklepami i restauracjami premium, a także luksusowymi szkołami, zapewniającymi każdemu mieszkańcowi najwyższy poziom życia. Kamienice znajdują się w okolicy Meydan, obok szejka Mohammeda Bin Zayeda Road i Al Ain Road. Droga do tak ważnych punktów emiratu, jak Downtown Dubai, Business Bay i Dubai International Airport, zajmie około 20 minut. Popularna dzielnica turystyczna Dubai Marina znajduje się 30 minut jazdy od hotelu. Plan płatności: 25% - rezerwacja 10% - do lipca 2023 r 5% - do października 2023 r 60% - po zakończeniu w grudniu 2023 r Kompleks będzie opłacalnym rozwiązaniem dla inwestycji! Dzięki udanej lokalizacji i mnóstwu nowoczesnych udogodnień możesz łatwo wynająć kamienicę i uzyskać stabilny dochód pasywny. Napisz do nas lub zadzwoń, wybierz nieruchomości dla swoich preferencji. Organizujemy bezpieczną umowę z programistą!