Dubaj, Emiraty Arabskie

od €214,000

Poddaj się: 2024

Royal BIP Real Estate Brokers z przyjemnością przedstawia apartament z 2 sypialniami, położony w Arjan, znany jako Torino przez Oro 24. Udogodnienia i wyposażenie; 2 sypialnie 2 wanny Nieumeblowane BUA; 825 m2 Balkon / taras Lobby, winda i poczekalnia Obszar odbioru Basen Siłownia Obszar grilla Jadalnia i sprzedaż detaliczna Centrum opieki zdrowotnej Plac zabaw dla dzieci Restauracja i kawiarnia Supermarket i strefa zakupów Meczet School & Institute Jazda na rowerze, jogging i bieganie Zielone otoczenie Pokój spa i sauny Centrum fitness Sąd sportowy Kino zewnętrzne Kort tenisowy, koszykówka, badminton i squash Sala Party Leniwa rzeka Zjeżdżalnia zanurzeniowa Pokład jogi Alzebo Strefa zwierząt Lokalizacja w pobliżu; Dubai Miracle Garden – 05 minut Dubai Butterfly Garden – 05 minut Centrum miasta Al Barsha – 05 minut First Avenue Mall – 10 minut Mall Of Emirates – 15 minut Szejk Zayed Road – 20 minut Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju – 25 minut Aby uzyskać więcej informacji i obejrzeć, zadzwoń: Pan MOEEN AHMAD pod adresem Royal B I P Real Estate Brokers jest wiodącą firmą specjalizującą się w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz zapewnia swoim właścicielom rozwiązania ONE STOP/właściciele i inwestorzy, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Jesteśmy zawsze gotowi pomagać naszym klientom w każdym aspekcie wyszukiwania i finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, budynki i działki z aktualną znajomością rynku nieruchomości i prawa UAE. Royal B I P Pośrednicy w obrocie nieruchomościami są zarejestrowani w Urzędzie Regulacji Nieruchomości ( RERA ) Nie. 28284