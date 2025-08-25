Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w kompleksie Avangart Istanbul w dzielnicy Maslak.

Niesamowita oferta!

Film prezentujący apartament dostępny na życzenie.

Nadaje się do obywatelstwa tureckiego.

W kompleksie Avangart Istanbul na sprzedaż są apartamenty dwupokojowe (2+1) o łącznej powierzchni 108 m².

Kompleks powstał na działce o powierzchni 36 750 m² i składa się z 10 bloków o wysokości od 11 do 21 pięter, w których znajduje się łącznie 935 apartamentów i 24 sklepy.

Avangart Istanbul to kompleks mieszkaniowy zaprojektowany z myślą o zapewnieniu relaksujących ścieżek spacerowych, parków i boisk sportowych. Możesz cieszyć się spędzaniem czasu z bliskimi w licznych miejscach spotkań towarzyskich.

Avangard Istanbul znajduje się w odległości krótkiego spaceru od stacji metra i centrum handlowego Vadi Istanbul. Obiekt oddalony jest o 0,35 km od stadionu Türk Telekom, 4 minuty od Maslak, 5 minut od Levent, 8 minut od mostu Fatiha Sultana Mehmeda, 6 minut od Mecidiyeköy, 7 minut od Beşiktaş, 11 minut od Taksim, 25 minut od lotniska Atatürk i 40 minut od lotniska w Stambule.

Udogodnienia:

Siłownia

Baseny

Łaźnia turecka i sauna

SPA

Boisko do koszykówki i siatkówki

Plac zabaw dla dzieci

Parking

Ochrona 24/7

I wiele więcej

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.