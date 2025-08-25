Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w kompleksie Avangart Istanbul w dzielnicy Maslak.

  1. Realting.com
Apartament 2+1 w kompleksie Avangart Istanbul w dzielnicy Maslak.

7 b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turcja
ID: 32674
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.10.2025

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Niesamowita oferta!
Film prezentujący apartament dostępny na życzenie.

Nadaje się do obywatelstwa tureckiego.

W kompleksie Avangart Istanbul na sprzedaż są apartamenty dwupokojowe (2+1) o łącznej powierzchni 108 m².

Kompleks powstał na działce o powierzchni 36 750 m² i składa się z 10 bloków o wysokości od 11 do 21 pięter, w których znajduje się łącznie 935 apartamentów i 24 sklepy.

Avangart Istanbul to kompleks mieszkaniowy zaprojektowany z myślą o zapewnieniu relaksujących ścieżek spacerowych, parków i boisk sportowych. Możesz cieszyć się spędzaniem czasu z bliskimi w licznych miejscach spotkań towarzyskich.

Avangard Istanbul znajduje się w odległości krótkiego spaceru od stacji metra i centrum handlowego Vadi Istanbul. Obiekt oddalony jest o 0,35 km od stadionu Türk Telekom, 4 minuty od Maslak, 5 minut od Levent, 8 minut od mostu Fatiha Sultana Mehmeda, 6 minut od Mecidiyeköy, 7 minut od Beşiktaş, 11 minut od Taksim, 25 minut od lotniska Atatürk i 40 minut od lotniska w Stambule.

Udogodnienia:

  • Siłownia
  • Siłownia
  • Baseny
  • Łaźnia turecka i sauna
  • SPA
  • Boisko do koszykówki i siatkówki
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Parking
  • Parking
  • Ochrona 24/7
  • I wiele więcej

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

7 b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

