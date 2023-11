Mezitli, Turcja

od €66,340

75 m² 1

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Emerald Platinum — nowy kompleks mieszkaniowy położony w najpopularniejszej dzielnicy Soli, Mersin. Projekt został stworzony dla tych, którzy chcą być bliżej morza, ale nie są gotowi porzucić życia miejskiego. Plaża w Soli oddalona jest o 1 km, a do centrum można dojechać autobusem w 10 minut. Projekt będzie zlokalizowany obok kompleksu « Emerald Premium » w budowie i będzie się składał z dwóch bloków o 14 piętrach. Terytorium jest zgazowane, oba domy zostaną połączone. Apartamenty będą wynajmowane z gotowymi naprawami, meblami kuchennymi, wyposażonymi łazienkami, okablowaniem do ogrzewania i klimatyzacją. Infrastruktura: Oba bloki kompleksu będą miały dwie windy wyposażone w pełnoprawny nadzór wideo i własny generator. Całe terytorium kompleksu jest podzielone na wygodne tereny rekreacyjne, z terenami zielonymi i wewnętrznymi. Dzieciom zapewniono także oddzielny boisko do koszykówki dla dzieci. Basen jest wyposażony we własną zjeżdżalnię i ma dwie strefy: pokój dziecinny i osobę dorosłą. Kompleks będzie zlokalizowany w okolicy Soli, więc właściciele mieszkań nie odczują braku rozrywki. Obszar ten jest bardzo bogaty w instytucje edukacyjne dla dzieci, w odległości krótkiego spaceru od cotygodniowego targu rolnego, centrum handlowego i najlepszej miejskiej plaży. Odległość do TC « Forum » tylko 9 km. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!