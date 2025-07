Kompleks mieszkalny Luxury apartments in Maslak area.

Otoczony zielenią, nowy kompleks mieszkalny Stambułu jest o krok od wszystkiego, czego potrzebujesz - blisko szpitala, centrum handlowego, instytucji edukacyjnych i węzłów transportowych, 3 km. Stacja metra Ayazaga, 3,5 km od autostrady E- 80.

Projekt posiada 10 sklepów, w sumie 130 apartamentów o różnych układach od 1 + 1 do 3 + 1, obszar od 71 m2 do 143 m2, są również 2 + 1 Home Offices for sale from 230 m2 to 263 m2

Ponad połowa powierzchni - 60% jest zorganizowane dla terenów zielonych.

Data zakończenia: grudzień 2025 r.

Infrastruktura:

Basen odkryty i kryty

Sala gimnastyczna

Łaźnia parowa i turecka

Koszykówka i boiska do piłki nożnej

Obszar spacerowy

Zabezpieczenie 24 / 7

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.