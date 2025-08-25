  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.

Sariyer, Turcja
od
$1,13M
8
ID: 27547
ID: 27547
Data aktualizacji: 4.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Sariyer

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Elitarny projekt inwestycyjny zlokalizowany w Maslaku, centrum biznesu i życia w Stambule. Po jednej stronie projektu jest Belgrad Forest, a po drugiej Vadi Istanbul Shopping Mall, który podkreśla wszystkie możliwości miasta od zakupów do rozrywki.

Istnieje metra w pobliżu, łatwy dostęp do autostrad i mostów, w pobliżu różnych szpitali, instytucji edukacyjnych, centrów handlowych, restauracji, kawiarni i parków.

Kompleks ten zachwyci inwestorów swoimi biurami i apartamentami, a także w najlepszy sposób powita gości swoim aparthotel.

Powierzchnia budowy wynosi 23.842 m2, kompleks składa się z 3 bloków z 227 apartamentów, z różnymi układami od 1 + 1 do 3 + 1, od 79 m2 do 267 m2, jak również 2 bloki aparthoteli i 1 blok biurowy.

Data zakończenia: dostarczona

Infrastruktura:

  • Plac zabaw dla dzieci
  • Kryty basen
  • Turecka łaźnia i sauna
  • Centrum fitness
  • Kamera i garaż CCTV
  • 24- godzinna ochrona z kamerami
  • Klimatyzacja
  • Sąd koszykówki
  • Cafe
  • Concierge
  • Czyszczenie chemiczne
  • Generator
  • Fryzjerstwo
  • Krajobraz
  • Sala wielofunkcyjna
  • Basen odkryty
  • Ogród prywatny
  • Odbiór
  • Bramy bezpieczeństwa
  • System inteligentnego domu
  • Superrynek

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Sariyer, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

