Kompleks mieszkalny Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.

Elitarny projekt inwestycyjny zlokalizowany w Maslaku, centrum biznesu i życia w Stambule. Po jednej stronie projektu jest Belgrad Forest, a po drugiej Vadi Istanbul Shopping Mall, który podkreśla wszystkie możliwości miasta od zakupów do rozrywki.

Istnieje metra w pobliżu, łatwy dostęp do autostrad i mostów, w pobliżu różnych szpitali, instytucji edukacyjnych, centrów handlowych, restauracji, kawiarni i parków.

Kompleks ten zachwyci inwestorów swoimi biurami i apartamentami, a także w najlepszy sposób powita gości swoim aparthotel.

Powierzchnia budowy wynosi 23.842 m2, kompleks składa się z 3 bloków z 227 apartamentów, z różnymi układami od 1 + 1 do 3 + 1, od 79 m2 do 267 m2, jak również 2 bloki aparthoteli i 1 blok biurowy.

Data zakończenia: dostarczona

Infrastruktura:

Plac zabaw dla dzieci

Kryty basen

Turecka łaźnia i sauna

Centrum fitness

Kamera i garaż CCTV

24- godzinna ochrona z kamerami

Klimatyzacja

Sąd koszykówki

Cafe

Concierge

Czyszczenie chemiczne

Generator

Fryzjerstwo

Krajobraz

Sala wielofunkcyjna

Basen odkryty

Ogród prywatny

Odbiór

Bramy bezpieczeństwa

System inteligentnego domu

Superrynek

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.