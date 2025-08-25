Kompleks mieszkalny Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.

Elitarny projekt inwestycyjny zlokalizowany w Maslaku, centrum biznesu i życia w Stambule. Po jednej stronie projektu jest Belgrad Forest, a po drugiej Vadi Istanbul Shopping Mall, który podkreśla wszystkie możliwości miasta od zakupów do rozrywki.
Istnieje metra w pobliżu, łatwy dostęp do autostrad i mostów, w pobliżu różnych szpitali, instytucji edukacyjnych, centrów handlowych, restauracji, kawiarni i parków.
Kompleks ten zachwyci inwestorów swoimi biurami i apartamentami, a także w najlepszy sposób powita gości swoim aparthotel.
Powierzchnia budowy wynosi 23.842 m2, kompleks składa się z 3 bloków z 227 apartamentów, z różnymi układami od 1 + 1 do 3 + 1, od 79 m2 do 267 m2, jak również 2 bloki aparthoteli i 1 blok biurowy.
Data zakończenia: dostarczona
Infrastruktura:
