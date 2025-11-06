  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Kompleks mieszkalny Real estate in Alanya: From the developer

Kompleks mieszkalny Real estate in Alanya: From the developer

Oba, Turcja
od
$320,357
;
40
Zostawić wniosek
ID: 1850
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.03.2023

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

O kompleksie

Недвижимость в Алании: квартира от застройщик в Обе

Жилой комплекс располагается в районе Оба – самом развитом районе Алании. В обе можно легко найти школы, детские садики, супермаркеты, больницу, муниципалитет городакиены.

Обу выбирают для постоянного места жительства за его близость к центру и хорошие пляжи. В центральной части района сосредоточены кафе и рестораны, как с местной, так и европейской кухней. Возле моря сосредоточены отели городского типа, куда любят приезжать на отдых европейские туристы.

В Обе часто селятся европейцы. Уже более 20 лет европейцы выбирают этот район для отдыха и постоянного проживания. Последние несколько лет, этот район пользуется популярностью и у жителей СНГ.

Жилой комплекс находится на участке 7100 кв.м. и состоит из 5 жилых блоков на 72 квартиры.  Расстояние до моря 2,5 км. На территории комплекса находятся жилые корпуса, инфраструктура и парковка. По периметру комплекса установлена система камер круглосуточного видеонаблюдения, доступ на терито. В комплексе готовы ТАПУ и оформить право собственности можно сразу же.

Вилом комплексе доступны планировки 1 + 1 садовый дуплекс собственным бассейном, 2

Lokalizacja na mapie

Oba, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Insu, Turcja
od
$95,550
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa Spacious duplex in Tosmur, Alanya
Oba, Turcja
od
$289,355
Apartamentowiec Nobby Garden
Alanya, Turcja
od
$227,428
Apartamentowiec Nobby Comfort
Tosmur, Turcja
od
$186,130
Przeglądasz
Kompleks mieszkalny Real estate in Alanya: From the developer
Oba, Turcja
od
$320,357
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$255,176
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze i jezioro.W rezydencji znajduje się siłownia, plac zabaw dla dzieci, parking.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 3 minutyStacja metra - 5 minutLotnisko w Stambule - 20 minut
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
Zespół mieszkaniowy Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
Zespół mieszkaniowy Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
Zespół mieszkaniowy Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
Zespół mieszkaniowy Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
Zespół mieszkaniowy Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
Demirtas, Turcja
od
$130,395
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 10
Демирташ — именно то место в Алании, где самые широкие и чистые пляжи. Вы не встретите здесь толпы гуляющих туристов, но легко увидите турецкие семьи на пикнике. В Демирташе легко можно найти домашние яйца и молоко, свежие фрукты и овощи прямо с грядки! Здесь спокойно и безопасно, нет ни одн…
Agencja
ALANYA INVESTMENT
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$649,487
Projekt obejmuje apartamenty mieszkalne, baseny dla dzieci i dorosłych, saunę, centrum fitness, tereny sportowe, ścieżki spacerowe, ścieżki joggingowe, place zabaw, całodobową ochronę z monitoringiem wideo oraz miejsce parkingowe dla 700 samochodów.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Topka…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje