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ALANYA INVESTMENT

Turcja, Kestel Mah. Kızılkuyu Cad. NO:8/12 ALANYA
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ALANYA INVESTMENT
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2008
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English
Strona internetowa
Strona internetowa
www.alanyainvestment.com
Opis

Alanya Investment — агентство недвижимости, входяще в состав строительной группы. С 2008 года мы строим качественные и уютные дома и квартиры в Алании.

Агентство недвижимости Аланья Инвестмент – универсальный оператор, предлагающий профессиональ. Практически неограниченный портфель объектов недвижимости, позволяет клиентам выгодно купить, про. У нас есть собственные строительные проекты в базе данных.

Alanya Investment ответственно подходит к выбору места строительства и поставщиков качественных строительных мат. Наше агентство недвижимости сотрудничает с ведущими компании, предварительно проверяя благонадежно.

Агентство недвижимости Alanya Investment стало надежным партнером как для турецких, так и для иностраных компани.

Alanya Investment большой выбор готовых квартир. Мы работаем напрямую собственниками вторичной недвижимости, что исключает завышение цен на недвижим. Наша команда – это команда професионалов и единомышленников, объдиных общим желанием. Основываясь на наших ценностях и принципах, команда агентства недвижимости Alanya Investment решает нестандатные:

  • поиск ve проектирование частных домов в Aлании;
  • « эконом » dan « премиум » сегмента'ya kadar olan kredi kartlarına geçiş;
  • оценка инвестиционной привлекательности проектов;
  • установка veya замена встроенной мебели veya нашей собственной мебельной фабрики;
  • индивидуальный дизайн ve ремонт в купленных квартирах.
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Real estate in Mahmutlar
Zespół mieszkaniowy Real estate in Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
Poddaj się: 2023
Agencja nieruchomości: ALANYA INVESTMENT

Недвижимость в Мамхутларе: квартира от застройщика

Махмутлар находится в 12 км на восток от Алании, между районами Каргыджак и Кестель. Первые 500-600 м от моря – это равнина с плотной городской застройкой не более 12 этажей, здесь.

Махмутлар пересекают 3 основные улицы, которые тянутся паралельно морю: набережная, Барбарости Ат. За улицей Ататюрк начинается холмистая местность, поэтому дома с удаленостью более 500-600 м от мо. Улица Барбаросс находится на расстоянии 200 м от моря и на ней расположены самые популярныекагазин.

Набережная в Махмутларе имеет самый красивый вид на Аланийскую крепость и бесподобные закаты. Вдоль всей 10 км набережной проходят велосипедные и прогулочные дорожки, установлены тренажеры.

На пляже в Махмутларе, преимущественно, мелкая галька и выбранные заходы в море среди больших плит. У каждого такого входа вы найдете небольшое кафе с шезлонгами и зонтиками, кабинками для переодеван.

Через Махмутлар, по трем основным улицам, проходят городские автобусы, которые курсируют в сторону. Остановки находятся на расстоянии 300-500 м друг от друга. Дорога до порта и центра Алании займет не более 20 минут.

Жилой комплекс в Махмутларе состоит из 2 жилых домов на 100 квартир. Этот жилой комплекс начали строить в январе 2022 года и завершат в июле 2023 года. Территория комплекса составляет 4383 кв.м. Расстояние до моря 1000 м, вы будете в пешей доступности от городской инфрастуры и, при этом, о. Это идеальное сочетание для отдыха!

На территории резиденции в Махмуталре у вас много возможностей провести незабываемый отдых, даже не. Инфраструктура резиденции состоит:

  • Бассейн во дворе с детским отделением
  • Детская площадка в саду
  • Беседка
  • Мангал в зоне для барбекю
  • Крытый бассейн для зимнего времени
  • Кафе и бар
  • Фитнес салон
  • Турецкая баня – Хаммам
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Детская игровая комната

Безопасность жителей и гостей комплекса обеспечит кодовый доступ на територию, и система камерви.

Если вы решили купить квартиру в Алании от застройщика, то ремонт вам выполнит застройщик. Стены будут окрашены, керамический пол, установлены входные и межкомнатные двери. Вухне будет установлена встроенная мебель с гранитной столешницей, раковина, смеситель. В ванной комнате установлена мебель, душевая кабина, сантехника, душевая кабина.

Вы получите ключи от своей квартиры на берегу Средиземного моря в июле 2023 ода. До этого времени вы сможете купить квартиру в рассрочку от застройщика без процентов. Первый взнос составляет 50%.

Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам найти лучшую недвижимость и разработают индивидуальный план поку. Оставьте свои контакты, воспользовавшись формой на сайте.

 

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Zespół mieszkaniowy ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Payallar, Turcja
Poddaj się: 2024
Agencja nieruchomości: ALANYA INVESTMENT

Новый строительный проект в развивающемся районе Паяллар – это приятный отдых и выгодная инвест. Изюминкой этого комплекса является близость к морю. Всего 650 метров – и вы можете наслаждаться отдыхом на пляже. Яркое солнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво переливающийся на солнце. Каждый день вы сможете любоваться красотами Алании и испытывать максимальный комфорт от своего жиль.

 

Жилой комплекс расположен в уютном районе с удобной инфраструктурой. В 6 минутах езды на машине от комплекса располагается торговый центр. Поблизости расположены небольшие магазины. Дойти до моря можно за 10 минут.

 

Площадь жилого комплекса с одним блоком на 8 этажей составляет 3000 кв.м. В комплексе будут расположены парковка площадью 750 кв.м. и объекты внутренней инфраструктуры. Проект предлагает 56 квартир. Варианты планировок — 1 + 1 площадью 55 кв.м. и пентхаусы 2 + 1 площадью 110 кв.м. Эти квартиры были спроектированы таким образом, чтобы вы могли наслаждаться каждой минутой своего. Пентхаусы – это идеальный выбор для больших семей. Они расположены на верхних этажах, а из окон открывается панорамный вид.

 

Квартиры сдаются с чистовой отделкой по принципу заехал-живи. Квартиры сдаются с готовой кухней, ванными комнатами и освещением. Также будут выводы под кондиционер, что облегчит его установку хозяином. Набор этих опций избавляет покупателя от дополнительных хлопот, все что ему нужно будет сделать <TAG. Все работы проводятся с использованием материалов премиум-класса.

 

Обслуживание жилого комплекса, именуемое в Турции айдат, будет составлять около 50 €. Вобслуживание входит пользование социальной инфраструктурой, вынос мусора, косметические ремонтные. В зависимости от предоставляемых услуг сумма айдата в квартирах Турции может изменяться.

 

Комплекс будет располагать инфраструктурой отельного типа. Инфраструктура проекта была разработана с учетом всех деталей, чтобы жильцы могли в полной меде нас. Здесь будет размещен большой открытый бассейн, где будет так приятно наслаждаться прохладой в летни. Помимо открытого бассейна проект предусматривает закрытый бассейн с панорамным остеклением и бдасе. В любое время года вы сможете наслаждаться отельным отдыхом и завораживающей природой Турецкой Ривь. Для уютных завтраков в тени деревьев будут размещены беседки. Вы можете устроить пикник или вечерние посиделки в приятной компании. Для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта, была разработана фитнес-зона, где вы найдете по. И, конечно, для тотального релакса постояльцы смогут воспользоваться сауной и парилкой. Ваша квартира в Алании станет для вас новым домом со всеми удобствами, куда вы будете приезжсать со.

 

Наша компания предлагает полный комплект услуг для клиентов. Купить квартиру в Алании с нами гораздо проще, ведь мы поможем подобрать вам ваше идеальнекилье. Вам не придется ездить из одного конца города в другой, чтобы оформить документы. Мы проконсультируем вас по всем вопросам, а также подберем лучшие условия для вас.

 

Строительство комплекса запланировано на август 2022 года, но уже сейчас вы можете приобрести недви. Специально для наших клиентов предусмотрена беспроцентная рассрочка на выгодных условиях. Первоначальный платеж по рассрочке составляет 50%, а план последующих платежей согласовываетсядинди. К январю 2024 года планируется полное завершение строительства.

 

Kurt Tower Tosmur
Zespół mieszkaniowy Kurt Tower Tosmur
Karakocali, Turcja
Poddaj się: 2023
Agencja nieruchomości: ALANYA INVESTMENT

Компания Alanya Investment представляет собственный проект жилого комплекса Kurt Tower Tosmur. Этот проект соединил в себе хорошее месторасположение, шикарный вид, современную инфраструктуруи.

Alanya Investment составляющая строительной компании Kurt İnşaat. Мы строительная компания полного цикла: от разработки и строительства проекта до управления уже пот. Kurt Group – семейная компания, которая уже более 12 лет строит качественные дома в Алании. У нас есть свое архитектурное и дизайнерское бюро, отдел продаж, мебельное ателье и послепросдажный. Благодаря такой структуре, мы легко закрываем все потребности клиентов своими селами; делаем это бы.

Район Тосмур – самый близкий район к центру Алании. По территории района протекает горная река Дымчай, на берегу которой мы строим наш жилой комплекс Kurt Tower. Дымчай приносит глоток свежего воздуха с высоких Торосских гор. Вдоль реки выстроена прогулочная зона с лавочками и беседками. На закате, приятно прогуляться вдоль быстрой реки, подышать свежим воздухом и понаблюдать зкисями.

Тосмур популярен среди туристов из Европы. Этот район выбирают для отдыха круглый год или постоянного места жительства. В Тосмуре хорошо развита городская инфраструктура, рядом с домом есть много супермаркетов, кодско.

KURT TOWER занимает площадь 3001 квадратный метр. На этой охраняемой и закрытой для посторонних территории, расположена богатая инфраструктура с пар. Мы предусмотрели все, что сделает ваш отдых более приятным, от аквапарка до бассейна с беседками. Для тех, кто любит спорт, есть теннисный корт, баскетбольная площадка и беговая дорожка, открытые.

Все квартиры в Kurt Tower имеют современный дизайн в светлых тонах, на полу уложен керамогранит. Опционально можно установить систему теплого пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванные комнаты укомплектованы встроенной мебелью, сантехникой, душевыми кабинами, смесителями.

Кухни оснащены встроенной кухонной мебелью из крашеного МДФ с гранитной столешницей, устанокиены ра. Вухонной мебели предусмотрены места для встроенной бытовой техники и проведены соответствующие.

Расстояния Kurt Tower:

  • Расстояние до моря: 500 м
  • Расстояние до реки Дымчай: 250 м
  • Расстояние до центра Аланьи: 5 км
  • Расстояние от аэропорта Анталии: 120 км.
  • Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км.

Тип квартир, количество и количество:

  • 35 квартир 1 + 1 — 65 mm2
  • 5 квартир пентхаус-дуплекс ( с ровным потолком ) планировкой 2 + 1 — 126 м2
  • 5 квартир-дуплекс ( с мансардным потолком ), планировкой 2 + 1 — 161 mm2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР: 45 шт.

Социальная инфраструктура комплекса:

  • Бассейн
  • Детская площадка
  • Аквапарк
  • Теннисный корт
  • Баскетбольная площадка
  • Беговая дорожка
  • Беседка с мангалом для барбекю
  • Крытый бассейн
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Турецкая баня
  • Фитнес-зал
  • Детская игровая комната
  • Лобби
  • Парковка на территории
  • Электрогенератор

Срок окончания строительства: 

Июль

2023 г.

Купить квартиру в Алании в рассрочку легко и быстро. Компания Kurt İnşaat предоставляет беспроцентную рассрочку до

Июль

2023 года. Первый взнос 50% от стоимости квартиры.

Покупая квартиру с Курт группп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менедкер будт.

Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.

Residence in Alanya
Zespół mieszkaniowy Residence in Alanya
Demirtas, Turcja
Poddaj się: 2023
Agencja nieruchomości: ALANYA INVESTMENT

Жилой комплекс Bravo Tower расположен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находится в 25 км от Алании и в 15 км от международного аэропорта Газипаша.  Район Демирташ представляет собой широкую долину, окруженную Торосскими горами с выходом к шиоким. В северной части района находится природный заповедник каньон Сепадере.  Прохладная горная река спускается с гор каскадом водопадов, образуя в запрудах естественные бадсейн. Он придется по душе последователям эко-жизни, любителям пеших прогулок в горах и эко-туризма. По всей территории каньона есть деревянные настилы, по которым могут гулять даже маленькия кес.

Пляжи Демирташа долгое время были « дикими ».  Здесь чистейшее море и пологий вход в море с гладким галечно-песчаным дном. В Демирташ, на выходные, выезжают семьи и компании для отдыха. На пляжах есть обустроенные места для отдыха со всеми удобствами: шезлонги, кабинки для переодевани. В планах муниципалитета открыть в следующем году больше оборудованных мест для отдыха.

Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Bravo Tower находится всего в 700 м от собственного обустроенного пляжа в районе Демирташ. Резиденция Bravo Tower состоит из одного жилого блока на 69 квартир планировкой 1 + 1, пентхаусов 2 + 1.

Все квартиры будут кметь качественную чистовую отделку, встроенную кухонную мебель с гранитной сто. Можно сразу завозить мебель и жить.

Архитектура жилого комплекс выполнена в современном стиле и продумана под потребности жильцой. На территории жилого комплекса будут доступны следующие развлечения:

  • Бассейн
  • Аквапарк
  • Крытый бассейн
  • Детская игровая комната
  • Теннисный корт / баскетбольная площадка
  • Сауна
  • Фитнес зал
  • Парная комната
  • Хамам – турецкая баня
  • Массажная комната
  • Конференц зал
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Зона отдыха с мангалом для барбекю и беседкой
  • Парковка.

Территория жилого комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением. На территории доступен Wi-Fi, депо.

Приобретение квартира на этапе строительства предоставляет вам возможность приобрести квартиру ва. Сумма первого взноса составляет всего 50% от стоимости. Остальную сумму можно оплачивать частями до марта 2023 года.

Обратившись в компанию Kurt Group, вы приобрете надежного помощника, который поможет подобрать ваш ваиант.

Район Демирташ прекрасны выбор для постоянного проживания. На территории района Демирташ находится несколько школ для детей, детский садик.

По пятницам, в Демирташе проходит фермерский рынок. На рынке можно приобрести не только свежие фрукты и овощи, но и сыры, творог, оливки, сладости. На набережной расположено нескольок кафе, где подают свежевыловленную рыбу, креветки и кальмары, со.

В центральной части Демирташа расположен муницпальный парк. На входе в него, вас встретит фонтан и цветущие кусты, а на територии доступны большая детскадя пло.

Из Демирташа легко добраться общественным транспортом в любую точку Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которые курсируют в разных направлениях согласно.

Демирташ активно развивается. На территории Демирташа строится много современных жилых комплексов, открываются новые магазиныеиз.

Вам понравится отдыхать в этом уютном районе Алании.

 

Kurt Twin Towers
Apartamentowiec Kurt Twin Towers
Mahmutlar, Turcja
Poddaj się: 2024
Agencja nieruchomości: ALANYA INVESTMENT

--- KURT TWIN TOWERS MAHMUTLAR ---

Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория площадью 2 935 кв.м. На территории комплекса есть социальная инфраструктура.

Внешняя инфраструктура KURT TWIN TOWERS:

  • Бассейн ( 94 м2 )
  • Детский бассейн ( 8,60 м2 )
  • Детская площадка
  • Ландшафтный сад
  • Генератор
  • Барбекю
  • Беседка
  • Парковка для автомобилей

ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:

  • Зимний бассейн
  • Сауна
  • Турецкая баня - Хаммам
  • Паровая комната
  • Соляная комната
  • Фитнес
  • Массажный кабинет
  • Детская игровая комната
  • Бар, настольный теннис и бильярд
  • Библиотека
  • Кинотеатр
  • Музыкальная комната

Махмутлар - район с самой развитой городской инфраструктурой. Здесь можно найти все, что необходимо для комфортной жизни в Турции. В районе, так же, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детские кафе, игровые и сподтивны.

Изюминкой Махмутлара является набережная с широкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль моря, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видом на море. Здесь самые красивые закаты с видом на Аланийскую крепость!

Через Махмутлар проходят автобусы во всех направлениях. Остановки расположены на расстоянии 300 м друг от друга.  Вы легко сможете доехать до любой точки Алании на общественном транспорте или такси.

Расстояние от KURT TWIN TOWERS до :

  • МОРЯ: 850 МТ
  • СУПЕРМАРКЕТ: 300 МТ
  • РЫНОК: 500 МТ
  • ПОЛИКЛИНИКА: 500 МТ
  • ЦЕНТР АЛАНЬИ: 10 км
  • ПЛЯЖ КЛЕОПАТРА: 13 км
  • АЭРОПОРТ ГАЗИПАША: 31 км

Окончание строительства: АПРЕЛЬ 2024

ПЛАН ОПЛАТЫ:

Рассрочка: первый взнос 50% и остальная часть распределяется равными частями до апреля 2024 года.

 

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Jesteśmy czymś więcej niż firmą z branży nieruchomości. Trem Global oferuje kompleksowe rozwiązania łączące zagraniczne inwestycje w nieruchomości, imigrację i usługi doradztwa prawnego dotyczące obywatelstwa.

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Podziel się z nami swoimi oczekiwaniami Pozwól nam zaoferować Ci spersonalizowane i spersonalizowane rozwiązania. Możesz teraz zaplanować bezpłatne pierwsze połączenie konsultacyjne.
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O firmie Viya Legal to międzynarodowa kancelaria prawna, której główna działalność dotyczy obywatelstwa, inwestycji, imigracji, kapitału prywatnego i nieruchomości.  Nasza firma ma 26-letnie doświadczenie, a także świadczy usługi premium. Na wszystkich etapach procesu uzyskiwania obywatelstwa lub kupowania nieruchomości nasza firma zapewnia wsparcie prawne.  Zamknęliśmy ponad 600 prac nad obywatelstwem i pomyślnie ukończyliśmy 1800 prac dotyczących nieruchomości, w tym hoteli, willi, centrów biznesowych, gruntów, mieszkań i domów. Za 3 miesiące pomożemy Ci uzyskać obywatelstwo tureckie. Viya Legal aktywnie świadczy wysokiej jakości usługi dla tureckich i międzynarodowych klientów w zakresie sporów handlowych, nieruchomości i prawa budowlanego pod marką Viya Law Firm od 1996 roku.  Nasza identyfikacja prawna ułatwia łatwy i bezproblemowy proces organizowania dokumentów i szczegółów prawnych wniosku. Nasi prawnicy specjalizują się w Północnym Globalnym Programie Obywatelstwa, Zezwolenia na Rezydencję i Tureckim Programie Obywatelskim - najlepiej pomogą na każdym etapie składania wniosku.  Viya Legal jest wiodącą firmą w tureckim programie Investment Citizenship z zespołem specjalistów składającym się z doświadczonych prawników, międzynarodowych ekspertów ds. Sprzedaży, wysokiej jakości usługodawców i naszych niezliczonych partnerów w zakresie opracowywania rozwiązań.

Irlanya Homes
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Irlanya Homes jest oficjalnym zastrzeżonym znakiem towarowym i zajmuje się nieruchomościami w prowincji Alanya w Antalyi w Turcji, znanymi jako jedna z najbardziej dochodowych lokalizacji w Europie do inwestowania w ( przez “ A miejsce na słońcu ” ), gdzie znajdziesz niesamowite okazje dotyczące nieruchomości. Chociaż nasza firma powstała dopiero w sierpniu 2010 roku, jego partnerzy i inne rzeczy mieli już ponad trzynaście lat doświadczenia w branży nieruchomości i nieruchomości marketingowych na sprzedaż lub wynajem w regionie.

Zapewniamy płynną i profesjonalną obsługę przed i po zakupie nieruchomości od renomowanych firm budowlanych lub odsprzedaży prywatnej.  Regularnie publikujemy nowe dodatki do nieruchomości w Alanyi, Avsallar, Konakli, Oba, Tosmur, Kestel, Mahmutlar, Kargicak, Demirtas i Gazipasa.

BRILLIANT

Wysoki popyt na wynajem nieruchomości w regionach przybrzeżnych pozwala uzyskać stabilny roczny dochód z czynszu. Ponadto możesz kupić mieszkanie, i powierzyć wszelkie obawy związane z utrzymaniem nieruchomości i poszukiwaniem najemców naszej firmie. Firma specjalizująca się w sprzedaży nieruchomości w regionie Morza Śródziemnego, doradztwo w dziedzinie imigracji i inwestycji w nieruchomości.

Pomagamy naszym klientom znaleźć ich wymarzony dom. Aby zapewnić swoim rodzinom wysoki standard życia. Płać uczciwe podatki. Zarabiaj pieniądze w przejrzystym i bezpiecznym środowisku.

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