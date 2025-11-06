Mieszkanie w nowym budynku Kuleli Evleri La Marin

Kuleli Evleri La Marin to prestiżowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Beylikdüzü po europejskiej stronie Stambułu. Projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą, przestronnymi wnętrzami oraz koncepcją łączącą luksus, komfort i wysoką jakość życia.

Około 60% całkowitej powierzchni inwestycji Kuleli Evleri La Marin stanowią tereny zielone, zapewniające mieszkańcom spokojne i naturalne otoczenie. Projekt oferuje różnorodne układy mieszkań, w tym apartamenty 4+1 oraz dwupoziomowe apartamenty (dupleksy) o powierzchni od 211 m² do 397 m², co czyni go doskonałym wyborem dla rodzin poszukujących prywatności, przestrzeni i wygody.

10 najważniejszych atutów projektu Kuleli Evleri La Marin: