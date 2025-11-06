Mieszkanie w nowym budynku Kuleli Evleri La Marin

Kuleli Evleri La Marin to prestiżowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Beylikdüzü po europejskiej stronie Stambułu. Projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą, przestronnymi wnętrzami oraz koncepcją łączącą luksus, komfort i wysoką jakość życia.
Około 60% całkowitej powierzchni inwestycji Kuleli Evleri La Marin stanowią tereny zielone, zapewniające mieszkańcom spokojne i naturalne otoczenie. Projekt oferuje różnorodne układy mieszkań, w tym apartamenty 4+1 oraz dwupoziomowe apartamenty (dupleksy) o powierzchni od 211 m² do 397 m², co czyni go doskonałym wyborem dla rodzin poszukujących prywatności, przestrzeni i wygody.
10 najważniejszych atutów projektu Kuleli Evleri La Marin:
Ekskluzywna niska zabudowa z nowoczesną architekturą oraz przestronnymi balkonami i tarasami zapewniającymi większą prywatność.
Przestronne i nowoczesne apartamenty z wysokiej jakości izolacją akustyczną.
Bogata infrastruktura rekreacyjna, obejmująca boiska sportowe, kryty basen, centrum fitness, saunę oraz łaźnie parowe.
Strategiczna lokalizacja w pobliżu West Istanbul Marina i atrakcji związanych z rekreacją nad wodą.
Doskonałe połączenia komunikacyjne – 5 minut do Metrobusu i 3 minuty do autostrady TEM.
Bliskość renomowanych szkół, uniwersytetów oraz szpitali.
Rozległe tereny zielone o powierzchni 4 000 m², obejmujące ogrody i naturalne przestrzenie.
Zadaszone miejsca parkingowe dla każdego apartamentu oraz generatory awaryjne zapewniające nieprzerwane zasilanie.
Całodobowy system ochrony i monitoringu (24/7).
Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego, co czyni go atrakcyjną inwestycją.