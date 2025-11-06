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Mieszkanie w nowym budynku Kuleli Evleri La Marin

Beylikduzu, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
17
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ID: 38858
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Beylikduzu

O kompleksie

Kuleli Evleri La Marin to prestiżowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Beylikdüzü po europejskiej stronie Stambułu. Projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą, przestronnymi wnętrzami oraz koncepcją łączącą luksus, komfort i wysoką jakość życia.

Około 60% całkowitej powierzchni inwestycji Kuleli Evleri La Marin stanowią tereny zielone, zapewniające mieszkańcom spokojne i naturalne otoczenie. Projekt oferuje różnorodne układy mieszkań, w tym apartamenty 4+1 oraz dwupoziomowe apartamenty (dupleksy) o powierzchni od 211 m² do 397 m², co czyni go doskonałym wyborem dla rodzin poszukujących prywatności, przestrzeni i wygody.

10 najważniejszych atutów projektu Kuleli Evleri La Marin:

  • Ekskluzywna niska zabudowa z nowoczesną architekturą oraz przestronnymi balkonami i tarasami zapewniającymi większą prywatność.

  • Przestronne i nowoczesne apartamenty z wysokiej jakości izolacją akustyczną.

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna, obejmująca boiska sportowe, kryty basen, centrum fitness, saunę oraz łaźnie parowe.

  • Strategiczna lokalizacja w pobliżu West Istanbul Marina i atrakcji związanych z rekreacją nad wodą.

  • Doskonałe połączenia komunikacyjne – 5 minut do Metrobusu i 3 minuty do autostrady TEM.

  • Bliskość renomowanych szkół, uniwersytetów oraz szpitali.

  • Rozległe tereny zielone o powierzchni 4 000 m², obejmujące ogrody i naturalne przestrzenie.

  • Zadaszone miejsca parkingowe dla każdego apartamentu oraz generatory awaryjne zapewniające nieprzerwane zasilanie.

  • Całodobowy system ochrony i monitoringu (24/7).

  • Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego, co czyni go atrakcyjną inwestycją.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Beylikduzu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Kuleli Evleri La Marin
Beylikduzu, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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