Kompleks mieszkalny SIRIUS CONDOMINIUM

Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusowe apartamenty w samym sercu Nai Harn z dużym potencjałem wydajności!
Dostępne urządzenia!
SIRIUS to trzy eleganckie, siedmiopiętrowe budynki, gdzie każdy znajdzie swój własny kącik dla relaksu i inspiracji. W kompleksie znajdą Państwo harmonię wyrafinowanego stylu, nienaganny komfort i wyjątkowe udogodnienia.
Udogodnienia: na terenie kompleksu znajduje się kilka basenów, restauracji z różnorodnymi ofertami gastronomicznymi, klub dla dzieci dla najmłodszych, nowoczesne centrum fitness oraz wygodna współpraca przy produktywnej pracy. Szczególna uwaga zasługuje na unikalny obszar rekreacyjny na dachu - wyjątkowe miejsce z barem, kinem letnim i indywidualnymi gazebos z jacuzzi.
W pobliżu znajdują się:
- sklepy;
- Cafe?
- szpital;
- przedszkola;
- stacji benzynowych.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.
Lokalizacja na mapie
Thalang, Tajlandia
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.