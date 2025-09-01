  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Kompleks mieszkalny SIRIUS CONDOMINIUM

Kompleks mieszkalny SIRIUS CONDOMINIUM

Thalang, Tajlandia
od
$138,693
;
17
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 23315
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.12.2024

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский
Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusowe apartamenty w samym sercu Nai Harn z dużym potencjałem wydajności! Dostępne urządzenia! SIRIUS to trzy eleganckie, siedmiopiętrowe budynki, gdzie każdy znajdzie swój własny kącik dla relaksu i inspiracji. W kompleksie znajdą Państwo harmonię wyrafinowanego stylu, nienaganny komfort i wyjątkowe udogodnienia. Udogodnienia: na terenie kompleksu znajduje się kilka basenów, restauracji z różnorodnymi ofertami gastronomicznymi, klub dla dzieci dla najmłodszych, nowoczesne centrum fitness oraz wygodna współpraca przy produktywnej pracy. Szczególna uwaga zasługuje na unikalny obszar rekreacyjny na dachu - wyjątkowe miejsce z barem, kinem letnim i indywidualnymi gazebos z jacuzzi. W pobliżu znajdują się: - sklepy; - Cafe? - szpital; - przedszkola; - stacji benzynowych. Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania! * Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Thalang, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Bellevue Beachfront
Choeng Thale, Tajlandia
od
$183,161
Zespół mieszkaniowy VIP VENUS KARON
Karon, Tajlandia
od
$103,196
Zespół mieszkaniowy Investment eco condominium with guaranteed yield of 5%, Layan, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$157,639
Zespół mieszkaniowy New residential complex within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$250,030
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools 3 minutes away from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$647,578
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny SIRIUS CONDOMINIUM
Thalang, Tajlandia
od
$138,693
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$193,475
pomieszczenia wypoczynkowetrzy baseny -25- meter- lonmgstrona dziecięcajacuzzisala gimnastycznajoga i studia pilatesodkryty obszar fitnesskort tenisowy na dachugrillstrefa współpracy z dużym pomieszczeniem spotkańbibliotekaplac zabaw dla dzieciZakończenie - 2. kwartał 2027 r.Lokalizacja i po…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Kvartira s vidom na more
Zespół mieszkaniowy Kvartira s vidom na more
Zespół mieszkaniowy Kvartira s vidom na more
Zespół mieszkaniowy Kvartira s vidom na more
Zespół mieszkaniowy Kvartira s vidom na more
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kvartira s vidom na more
Zespół mieszkaniowy Kvartira s vidom na more
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$120,470
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 7
Harmony Naiharn to projekt premium i apartamentowy z pięciogwiazdkową obsługą i wspaniałymi widokami na Morze Andamańskie. Kompleks położony jest w samym sercu Ravai, 15 minut od plaż Kata i Karon, w odległości spaceru od całej infrastruktury turystycznej! Kondominium składa się z 7-pi…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,23M
Projekt oferuje komfortowe mieszkanie w willach z nowoczesną i funkcjonalną przestrzenią. Kompleks składa się z 19 willi 522- 702 m2, z wysokimi sufitami, dużymi balkonami, odkrytymi basenami, miejscami parkingowymi. Istnieje również system bezpieczeństwa dla spokojnego życia codziennego.Cec…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje