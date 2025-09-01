Kompleks mieszkalny SIRIUS CONDOMINIUM

Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusowe apartamenty w samym sercu Nai Harn z dużym potencjałem wydajności! Dostępne urządzenia! SIRIUS to trzy eleganckie, siedmiopiętrowe budynki, gdzie każdy znajdzie swój własny kącik dla relaksu i inspiracji. W kompleksie znajdą Państwo harmonię wyrafinowanego stylu, nienaganny komfort i wyjątkowe udogodnienia. Udogodnienia: na terenie kompleksu znajduje się kilka basenów, restauracji z różnorodnymi ofertami gastronomicznymi, klub dla dzieci dla najmłodszych, nowoczesne centrum fitness oraz wygodna współpraca przy produktywnej pracy. Szczególna uwaga zasługuje na unikalny obszar rekreacyjny na dachu - wyjątkowe miejsce z barem, kinem letnim i indywidualnymi gazebos z jacuzzi. W pobliżu znajdują się: - sklepy; - Cafe? - szpital; - przedszkola; - stacji benzynowych. Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania! * Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.