Kompleks mieszkalny Surin Sands

Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$89,647
od
$3,517/m²
;
22
ID: 24618
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.03.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Choeng Thale
  • Wioska
    Ban Bang Thao

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Dom przekazany

O kompleksie

Przeniesienie
Nowoczesne mieszkanie między Surin i Bang Tao

Nowy projekt znajduje się między dwoma najbardziej ukochanymi plażami środkowej części wyspy - Surin i Bang Tao w cieniu tropikalnej roślinności Phuket
Deweloper oferuje bogaty wybór rozwiązań planowania o unikalnym nowoczesnym designie, a także obszernej infrastrukturze wewnętrznej. Dostępne są mieszkania od 30 do 78 m2, a architektura jest godna uwagi dla dużych panoramicznych okien w każdym Yuni i użyciu europejskich detali, które przyjemnie wygładzają

Wewnętrzna konstrukcja kompleksu jest również zaprojektowana w stylu europejskim i jest godna uwagi przez wiele dekoracyjnych szczegółów sprzętu i atrakcyjnego wyglądu
Funkcje projektu:

  • Okrągłe przyjęcie -klocka
  • Underground Guarded Parking
  • Non -cloth Access / Video Surveillance
  • basen dachowy z widokiem na morze
  • Restauracja
  • Pokój siłowy / dziecięce
  • Program lojalnościowy „The Avenue Club”
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 30.0 – 51.0
Cena za m², USD 2,963 – 3,250
Cena mieszkania, USD 96,206 – 179,355
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 78.0
Cena za m², USD 2,955
Cena mieszkania, USD 249,388

Lokalizacja na mapie

Ban Bang Thao, Tajlandia

Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Surin Sands
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$89,647
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
