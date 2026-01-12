Kompleks mieszkalny Surin Sands

Nowoczesne mieszkanie między Surin i Bang Tao

Nowy projekt znajduje się między dwoma najbardziej ukochanymi plażami środkowej części wyspy - Surin i Bang Tao w cieniu tropikalnej roślinności Phuket

Deweloper oferuje bogaty wybór rozwiązań planowania o unikalnym nowoczesnym designie, a także obszernej infrastrukturze wewnętrznej. Dostępne są mieszkania od 30 do 78 m2, a architektura jest godna uwagi dla dużych panoramicznych okien w każdym Yuni i użyciu europejskich detali, które przyjemnie wygładzają

Wewnętrzna konstrukcja kompleksu jest również zaprojektowana w stylu europejskim i jest godna uwagi przez wiele dekoracyjnych szczegółów sprzętu i atrakcyjnego wyglądu

Funkcje projektu: