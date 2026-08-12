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Condo nad morzem na sprzedaż w Tajlandia

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80 obiektów total found
Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/36
Duży apartament z 1 sypialnią z widokiem na morze na sprzedaż w apartamencie Park Beach przy…
$132,353
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 7/8
Wongamat Residence Condominium blisko Pattaya North Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, C…
$317,643
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 7/24
Wieżowiec apartamentowy w przytulnej okolicy plaży. Obok apartamentu znajduje się siłownia, …
$67,647
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DD CO DEDD CO DE
Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 11/38
2 sypialnie, 2 łazienki, 92 m2 wspaniałego widoku na morze w Wong Amat Tower.Typ: 2 sypialni…
$270,588
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 13/54
Big 1 bedroom 81 m2 in Northpoint in North Pattaya, Pattaya • Type1 bedroom • Size 81 sq…
$294,118
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 10/54
Oszałamiający widok na morze  na sprzedaż! Apartament Zire Wongamat jest dobrze zlokalizow…
$308,822
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
$367,648
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 10/31
Typ: 2 sypialnie, 2 łazienki Powierzchnia: 73 m2 Liczba miejsc: Kwota zagraniczna Piętro:…
$255,882
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 13/54
Northpoint luksusowy kondominium na sprzedaż Lokalizacja: Naklua, Wongamat, Pattaya - Hig…
$514,703
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 17/54
Oszałamiające studio z widokiem na morze na sprzedaż! Apartament Zire Wongamat jest dobrze…
$161,765
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 15/34
Studio Seaview w Park Beach Condominium w North Pattaya, PattayaTyp: Studio Widok: Widok na …
$132,352
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 35/38
1 sypialnia 1 łazienka 48 m2 wspaniały widok na morze w Wong Amat Tower.Typ: 1 sypialnia 1 ł…
$135,294
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 31/54
1 sypialnia z widokiem na morze w Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wonga…
$291,176
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 9/20
Widok na morze, 1 sypialnia, 1 łazienka w 1 Tower Pratumnak w Pratumnak, PattayaSZCZEGÓŁY NI…
$182,353
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 32/46
Palm - Wongamart BeachPattaya North, Na Kluea, Bang Lasung, Chon Buri, 20150Palm Wongamat.-2…
$750,000
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 26/36
1 bed 1 bath Sea view at Park Beach Condominium • 1 bedroom 1 bathroom • 83 sqm • 26 th F…
$191,176
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 12/20
1 sypialnia 1 łazienka w 1 wieżę Pratumnak Typ: 1 sypialnia 1 i nbsp; łazienka Rozmiar: 4…
$182,353
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Condo 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Condo 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 12/38
1 sypialnia 1  łazienka w Aeras to luksusowy apartament na plażyTyp: 1 sypialnia 1  łazienka…
$158,228
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 33/54
3 Bedroom Sea view at Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongamat T…
$779,412
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 9/54
Northpoint Condominium, 1 sypialnia na sprzedażTyp: 2 sypialnie Rozmiar: 102 m2 Nazwa zagran…
$455,882
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 7/8
Wongamat Residence Condominium blisko Pattaya North Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, C…
$147,059
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 26/54
Apartament Zire Wongamat.-Wieża B -2 sypialnie, 1 łazienka.  -62 metry kwadratowe. - Wysokie…
$250,000
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 28/54
Luksusowe apartamenty Northpoint na sprzedażRozmieszczenie: Naklua, Wongamat, Pattaya- 28 pi…
$619,469
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 10/36
Park Beach Condominium  Park Beach condominium is well located in Naklua area.  For sale…
$97,059
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 14/38
Wongamat Tower Beachfront Condominium Wongamat Tower Condominium ma dobrą lokalizację w dz…
$111,764
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 17/30
Pilna sprzedaż Studio z widokiem na morze w The Peak TowersStudio  32 m2 z widokiem na morze…
$79,412
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 20/27
Typ: 1 sypialnia 2 łazienki Rozmiar: 70,18 m2 Limit: Limit zagraniczny Piętro: 20 Opłaty za …
$170,588
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 26/54
Zire Wongamat Condo Pattaya 2 sypialnie na sprzedaż • 2 sypialnie 2 łazienki • Budynek  A  •…
$494,118
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 11/46
Studio 1 łazienka w The Palm Wongamat Beach w North Pattaya, PattayaTyp: Studio 1  łazienka …
$120,589
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 38/54
Luksusowy apartament Northpoint na sprzedaż Lokalizacja: Naklua, Wongamat, Pattaya - Wyso…
$232,353
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Parametry nieruchomości w Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
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