Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Kathu
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Kathu, Tajlandia

Patong
3
Pa Tong
3
Condo Usuwać
Wyczyść
11 obiektów total found
Condo w Kathu, Tajlandia
Condo
Kathu, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
A modern and well-maintained condominium located in the popular D Condo Creek development in…
$136,924
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Pa Tong, Tajlandia
Condo
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Located in the prestigious Bluepoint Condominium in Patong, Duplex Unit 103 offers an elegan…
$701,775
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Pa Tong, Tajlandia
Condo
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Located in the prestigious Bluepoint Condominium in Patong, Duplex Unit 103 offers an elegan…
$701,775
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
AdriastarAdriastar
Condo w Kamala, Tajlandia
Condo
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 311 m²
This exquisite three-bedroom pool residence offers an exceptional blend of luxury, comfort, …
$1,99M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Kamala, Tajlandia
Condo
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 311 m²
This exquisite three-bedroom pool residence offers an exceptional blend of luxury, comfort, …
$1,99M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Kathu, Tajlandia
Condo
Kathu, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
A modern and well-maintained condominium located in the popular D Condo Creek development in…
$136,924
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Estate Service 24Estate Service 24
Condo w Kamala, Tajlandia
Condo
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 311 m²
This exquisite three-bedroom pool residence offers an exceptional blend of luxury, comfort, …
$1,99M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Pa Tong, Tajlandia
Condo
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Located in the prestigious Bluepoint Condominium in Patong, Duplex Unit 103 offers an elegan…
$701,775
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Kathu, Tajlandia
Condo
Kathu, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
A modern and well-maintained condominium located in the popular D Condo Creek development in…
$136,924
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Property InvestProperty Invest
Condo 3 pokoi w Kathu, Tajlandia
Condo 3 pokoi
Kathu, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 8
Luksusowe apartamenty w sercu PhuketTen niskowieżowiec, położony na powierzchni 6 raju (okoł…
$117,088
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Kathu, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Kathu, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Liczba kondygnacji 8
Luksusowe apartamenty w sercu PhuketTen niskowieżowiec, położony na powierzchni 6 raju (okoł…
$69,680
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Kathu, Tajlandia

z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się