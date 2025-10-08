Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Sakhu
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Sakhu, Tajlandia

Condo 2 pokoi w Sakhu, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Sakhu, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², a…
$104,396
