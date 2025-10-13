Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Rawai
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Rawai, Tajlandia

Condo Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Condo 1 pokój w Rawai, Tajlandia
Condo 1 pokój
Rawai, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Babylon Sky Garden 2 to nowy kompleks mieszkalny w Phuket, położony w rejonie Rawai.Projekt …
$156,711
Zostaw prośbę
Condo 1 pokój w Rawai, Tajlandia
Condo 1 pokój
Rawai, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Nowy kompleks, położony na plaży Rawai, oferuje apartamenty z przestronnymi tarasami, idealn…
$141,697
Zostaw prośbę
Condo 1 pokój w Rawai, Tajlandia
Condo 1 pokój
Rawai, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny w prestiżowej dzielnicy Rawai doskonale łączy komfort życia m…
$91,493
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Rawai, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się