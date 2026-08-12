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Condo na sprzedaż w Phuket, Tajlandia

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Choeng Thale
73
Rawai
9
Si Sunthon
3
Sakhu
3
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123 obiekty total found
Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 95 m²
Zero Bang Tao jest forward-thinking condominium inwestycji znajduje się w południowo-po Bang…
$377,558
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Condo 2 pokoi w Chalong, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Chalong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Nowy kompleks mieszkalny zarządzany przez światowej sławy hotel marki Wyndham oferuje premię…
$78,942
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Condo w Kamala, Tajlandia
Condo
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Oceana Kamala jest nowoczesnym condominium rozwoju w Kamala, Phuket, uznane za jego design n…
$172,610
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Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Tytuł Dziedzictwo Bang- Tao jest duży rozwój mieszkalny na Phuket Bangtao Beach, oferując mi…
$343,174
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Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
The AquaDeveloper: Boat Pattana Co., Ltd. (est. 2009, doświadczony developer Phuket za Boat …
$504,668
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Condo w Si Sunthon, Tajlandia
Condo
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Powstań Vibe Phuket - Projekt Thalang SummaryArise Vibe to projekt kondominium położony w sz…
$91,783
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Condo w Kamala, Tajlandia
Condo
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Rezydencje w InterContinental Phuket Resort oferują luksusowy beachfront stylu życia mieszaj…
$797,979
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Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Zero Bang Tao jest forward-thinking condominium inwestycji znajduje się w południowo-po Bang…
$138,582
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Condo w Rawai, Tajlandia
Condo
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 57 m²
Podsumowanie projektu: Dominion RawayDominion Rawai to nowoczesny projekt kondominium położo…
$266,938
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Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Ozone Condominium jest nowoczesnym luksusem, nisko-wzrost rozwoju znajduje się w prestiżowej…
$339,973
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Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Tytuł Dziedzictwo Bang- Tao jest duży rozwój mieszkalny na Phuket Bangtao Beach, oferując mi…
$643,322
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Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Zero Bang Tao jest forward-thinking condominium inwestycji znajduje się w południowo-po Bang…
$235,019
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Condo 2 pokoi w Kathu, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Kathu, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Dcondo Cove Phuket to nowy kompleks mieszkaniowy dewelopera Sansiri, jednej z najbardziej za…
$83,345
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Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Sudara jest luksusowym budynkiem położonym w pobliżu Bangtao Beach, jednego z najdłuższych i…
$318,822
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Condo w Kamala, Tajlandia
Condo
Kamala, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Oceana Kamala jest nowoczesnym condominium rozwoju w Kamala, Phuket, uznane za jego design n…
$134,418
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Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Oto podsumowanie zawierające kluczowe korzyści dla projektu Artrio Bang- Tao na podstawie br…
$131,343
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Condo 2 pokoi w Rawai, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Next Point Condominium to nowoczesny projekt inwestycyjny nowej generacji, położony w malown…
$164,549
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Condo w Karon, Tajlandia
Condo
Karon, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Balance by the Beach to luksusowy projekt kondominium położony na Kata Road w Karon, Phuket,…
$253,190
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Condo 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Ready-to-move apartments with furniture and appliances in the Laya Resort & Radisson Blu hot…
$218,176
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Condo 2 pokoi w Phuket, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2/3
Gotowe rozwiązanie do życia lub inwestycji! Mieszkanie jest w pełni umeblowane i wyposażone …
$118,700
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Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Tytuł Dziedzictwo Bang- Tao jest duży rozwój mieszkalny na Phuket Bangtao Beach, oferując mi…
$165,635
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Condo w Karon, Tajlandia
Condo
Karon, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Balance by the Beach to luksusowy projekt kondominium położony na Kata Road w Karon, Phuket,…
$162,985
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Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 95 m²
Zero Bang Tao jest forward-thinking condominium inwestycji znajduje się w południowo-po Bang…
$358,738
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Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
Laguna Beachside znajduje się w Laguna Phuket i kilka krótkich kroków do Bangtao Beach, Lagu…
$850,356
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Condo 1 pokój w Rawai, Tajlandia
Condo 1 pokój
Rawai, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Nowy kompleks, położony na plaży Rawai, oferuje apartamenty z przestronnymi tarasami, idealn…
$141,697
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Condo 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Condo 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Botanica Hythe to luksusowy, pionowy kompleks mieszkaniowy z willami, położony w ekskluzywne…
$525,093
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Condo 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Condo 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 4/7
Ready-to-move apartments with furniture and appliances in the Laya Resort & Radisson Blu hot…
$134,894
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Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Canvas Cherngtalay jest nowym luksusowym budynkiem w sercu Cherngtalay, Phuket. Zaprojektowa…
$303,787
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Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
SERENE to nowoczesny rozwój mieszkaniowy w Phuket, skupiony na minimalistycznym wzornictwie …
$241,920
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Condo w Kamala, Tajlandia
Condo
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
Element przez Anocha jest luksusowym, niskorosnącym mieszkaniem położonym w Kamala, Phuket. …
$981,831
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Parametry nieruchomości w Phuket, Tajlandia

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