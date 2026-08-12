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Condo z basenem na sprzedaż w Tajlandia

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124 obiekty total found
Condo 2 pokoi w Phuket, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2/3
Gotowe rozwiązanie do życia lub inwestycji! Mieszkanie jest w pełni umeblowane i wyposażone …
$118,700
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/36
Duży apartament z 1 sypialnią z widokiem na morze na sprzedaż w apartamencie Park Beach przy…
$132,353
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 7/30
1 sypialnia i 1 łazienka w Grande Caribbean w South Pattaya, Pattaya36 m2  -1 sypialnia i 1 …
$73,235
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 7/8
Wongamat Residence Condominium blisko Pattaya North Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, C…
$317,643
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Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 8
A new luxury project for Bang Tao from a reliable developer Modern luxurious 8-story con…
$432,601
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 7/24
Wieżowiec apartamentowy w przytulnej okolicy plaży. Obok apartamentu znajduje się siłownia, …
$67,647
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 11/38
2 sypialnie, 2 łazienki, 92 m2 wspaniałego widoku na morze w Wong Amat Tower.Typ: 2 sypialni…
$270,588
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Powierzchnia 123 m²
Piętro 1/7
2 łóżko 2 wanna 123 m2 w elegancji i nbsp; 2 sypialnie 2 łóżko 2 Bath 123 sqm 1 podłoga…
$232,353
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/7
1 sypialnia 1 łazienka 85 m² Executive Residence III Typ: 1 sypialnia 1 łazienka Rozm…
$111,765
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 13/54
Big 1 bedroom 81 m2 in Northpoint in North Pattaya, Pattaya • Type1 bedroom • Size 81 sq…
$294,118
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 30/46
2-BR Condo w Unixx South Pattaya blisko Phratamnak Typ: 2 sypialnie, jednostka narożna …
$198,525
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 21/46
Riviera Jomtien.Duże studio na sprzedażRiviera Jomtien.  Typ Studio Rozmiar 27 mkw.  Widok n…
$93,824
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Condo 2 pokoi w Kathu, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Kathu, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Liczba kondygnacji 8
Luksusowe apartamenty w sercu PhuketTen niskowieżowiec, położony na powierzchni 6 raju (okoł…
$69,680
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 21/46
Apartament z 1 sypialnią w Riviera Jomtien na sprzedażApartament Riviera Jomtien  Typ 1 sypi…
$126,470
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 16/20
Axis A1601 Na sprzedaż przy 7,5 Mb.Corner Room po chłodnej stronie budynku- Na 16 z 20 pięte…
$216,829
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 10/54
Oszałamiający widok na morze  na sprzedaż! Apartament Zire Wongamat jest dobrze zlokalizow…
$308,822
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 8/54
Studio 40 m2 Całkowicie odnowiony w Nova Mirage w północnej Pattaya, Pattaya- Nazwa zagranic…
$73,231
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
$367,648
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 10/31
Typ: 2 sypialnie, 2 łazienki Powierzchnia: 73 m2 Liczba miejsc: Kwota zagraniczna Piętro:…
$255,882
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 6/8
Studio z widokiem na morze w City Garden Tropicana w północnej Pattayi, Pattaya - SEA  VIEW…
$64,706
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 13/54
Northpoint luksusowy kondominium na sprzedaż Lokalizacja: Naklua, Wongamat, Pattaya - Hig…
$514,703
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 17/54
Oszałamiające studio z widokiem na morze na sprzedaż! Apartament Zire Wongamat jest dobrze…
$161,765
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 15/34
Studio Seaview w Park Beach Condominium w North Pattaya, PattayaTyp: Studio Widok: Widok na …
$132,352
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 31/54
1 sypialnia z widokiem na morze w Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wonga…
$291,176
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Condo 4 pokoi w Wichit, Tajlandia
Condo 4 pokoi
Wichit, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$224,966
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 9/20
Widok na morze, 1 sypialnia, 1 łazienka w 1 Tower Pratumnak w Pratumnak, PattayaSZCZEGÓŁY NI…
$182,353
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Piętro 20/54
Luksusowe apartamenty Northpoint na sprzedażRozmieszczenie: Naklua, Wongamat, Pattaya- Wysok…
$845,665
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 32/46
Palm - Wongamart BeachPattaya North, Na Kluea, Bang Lasung, Chon Buri, 20150Palm Wongamat.-2…
$750,000
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 26/36
1 bed 1 bath Sea view at Park Beach Condominium • 1 bedroom 1 bathroom • 83 sqm • 26 th F…
$191,176
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Condo 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Condo 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 7
Boutique condominium in Bang TaoProjekt ten znajduje się w jednym z najbardziej popularnych …
$503,043
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Parametry nieruchomości w Tajlandia

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z Ogród
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z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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