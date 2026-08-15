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Condo na sprzedaż w Chon Buri, Tajlandia

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Pattaya
24
Pattaya City
919
Bang Sare
25
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985 obiektów total found
Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Studio na sprzedaż w Laguna Beach Resort 3 Pattaya w JomtienTen apartament w Laguna Beach Re…
$45,692
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Tait Pattaya jest zabytkowym luksusowym apartamentem położonym na Pattaya 2nd Road, zaledwie…
$178,770
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Condo w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Condo
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1 Sypialnia Condo na sprzedaż Whale Marina Na Jomtien PattayaTa nowoczesna jednostka znajduj…
$123,571
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DD CO DEDD CO DE
Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Riviera Wongamat Beach 2 Sypialnia na sprzedażTen luksusowy high-floor condominium znajduje …
$461,456
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1 Sypialnia Condo na sprzedaż w Supalai Mare South PattayaTa dobrze zaprojektowana rezydencj…
$80,213
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Condo w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Condo
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowoczesne 2-Sypialnia Condo na sprzedaż w Veranda Residence Pattaya - Na- JomtienZnajduje s…
$185,821
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LDV InvestLDV Invest
Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Nordic Terrace Condominium Unit for Sale in PratumnakTa jednostka na sprzedaż znajduje się w…
$102,202
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Copacabana Beach Jomtien Jedna sypialnia Jednostka na sprzedaż w JomtienTa jedna sypialnia n…
$133,791
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Condo w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Condo
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Atlantis Condo Resort Pattaya na sprzedaż 1Bedroom Pool View Ten apartament Atlantis Condo R…
$63,823
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Studio Condo na sprzedaż The Trust Condo South PattayaTa jednostka studio znajduje się w tęt…
$43,049
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Jomtien Condotel 2 Sypialnia na sprzedaż w Jomtien PattayaJomtien Pattaya jest dobrze ugrunt…
$179,317
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Kąt Condominium 1 sypialnia na sprzedaż Jomtien PattayaTen apartament znajduje się na 7 pięt…
$119,235
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Trust Residence Central Pattaya na sprzedażNowoczesne kondominium znajduje się w samym sercu…
$48,004
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Laguna Bay 2 Condominium na sprzedaż PratumnakTa jednostka studio znajduje się w Laguna Bay …
$35,616
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Oszałamiający Penthouse na sprzedaż w Sombat Condoview Pattaya Odkryj niezwykły styl życia z…
$1,16M
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Baan Suan Lalana studio na sprzedaż Jomtien PattayaTo w pełni odnowione studio condominium z…
$57,295
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Supalai Mare Pattaya Condo na sprzedaż W pełni umeblowane Condo na sprzedaż w Supalai Mare P…
$53,186
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Le Beach Condo Bang Saray Sea View Condo na sprzedaż Le Beach Condo Bang Saray oferuje relak…
$69,901
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1 Sypialnia Condo na sprzedaż w Jomtien w Twin Tower PattayaTo 1 pokojowe mieszkanie na sprz…
$116,365
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Riviera California 2 Sypialnie na sprzedaż - ta 2- sypialnia 66 Jednostka Sqm na 15 piętrze …
$329,396
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Embassy Life - Redefiniowanie luksusowego życia przy plaży JomtienWznosząc się z wdziękiem n…
$311,588
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Grand Caribbean widok na miasto Condo na sprzedażSzczegóły: 1 sypialnia 1 łazienka Rozmiar 3…
$73,629
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Thepthip Mansion Condominium for Sale Pratumnak Studio UnitTen apartament znajduje się w The…
$39,558
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Studio Condominium na sprzedaż w New Nordic VIP 3 PratumnakTo dobrze utrzymane studio condom…
$32,519
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Condo 1 Sypialnia Wizja na sprzedaż w Pratumnak PattayaTen 45.27 mkw jednostka znajduje się …
$92,601
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Baan Suan Lalana Studio na sprzedaż Jomtien PattayaTen apartament znajduje się na 1 piętrze …
$54,198
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 Bed Condo na sprzedaż w Royal Hill Resort w Thappraya PattayaTo mieszkanie w Royal Hill Re…
$229,991
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Nowoczesne Studio Condo na sprzedaż w Prime Wongamat Beach Lokalizacja - Riwiera Wongamat, P…
$92,601
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Laguna Beach Resort 3 Jedna sypialnia z widokiem na basenTa jednopokojowa jednostka siedzi n…
$365
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Grand Condotel - Przestronny ogród i basen Zobacz Residence Near Dongtan PlażaTen elegancki …
$289,050
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Parametry nieruchomości w Chon Buri, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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