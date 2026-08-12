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Condo nad jeziorem na sprzedaż w Tajlandia

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1 obiekt total found
Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
Piętro 53/54
Duplex 3 bed 4 bathroom  in Zire Wongamat in North Pattaya, Pattaya Type : 3 bedroom 4 ba…
$1,12M
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Parametry nieruchomości w Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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