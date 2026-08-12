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Bliźniaki w górach na sprzedaż w Wspólnota Walencka, Hiszpania

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Torrevieja
7
Alicante
3
Alacant Alicante
62
la Marina Baixa
21
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3 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 1
Atrakcyjny dwupoziomowy apartament na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu i wspólnym…
$287,102
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
The residential camporosso Serpentine is distributed in two linear plots, Poniente and Levan…
$643,742
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Bliźniak 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 103 m²
Townhouse for Sale – Sierra Cortina Resort (Finestrat) Discover this charming 103 m² townh…
$340,563
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Parametry nieruchomości w Wspólnota Walencka, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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